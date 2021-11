Au Japon, une nouvelle méga-plateforme de piratage de mangas tombe

La lecture de manga est en hausse – autant sur le sol japonais que partout ailleurs –, si bien que la demande de contenu se fait de plus en plus pressante. En effet, selon l’institut GfK, c’était plus de 28 millions de mangas qui s’étaient écoulés à travers la France entre la période de janvier et août 2021 – contre près de 20 millions d'exemplaires pour tous les autres types de bandes dessinées.

Bien que cet engouement devrait faire le bonheur des éditeurs, certains lecteurs choisissent de passer par la case du téléchargement illégal plutôt que de payer. Et les lecteurs français ne font pas exception, parfois trop impatients pour attendre la traduction d’un prochain tome…

Depuis juin 2020, le Japon avait mis en place une législation qui vise à sanctionner les contrevenants au droit d’auteur, principalement créée pour le monde du manga. Par la suite, de nombreuses maisons d’éditions telles que Shueisha, Kadowaka, Kodansha ou encore Shogakukan avaient engagé des poursuites judiciaires pour fermer, ou tout au plus perturber, les plateformes de piratage. L’objectif était simple : envoyer un message dissuasif aux opérateurs de ces sites, mais aussi aux consommateurs de ces contenus piratés.

Le cas Mangabank

Les cibles de la maison d’édition japonaise sont nombreuses, et toutes des sites pirates - ssl.axax.cloud, ssl.advx.cloud, ssl.akkx.net, ssl.sdox.cc, et bien plus encore – qui seraient à l’origine d’un partage illégal d’œuvres naturellement protégées par un droit d’auteur. Un dénominateur commun : des connexions à Mangabank, site d’indexation. Particulièrement populaire, cette plateforme enregistre plus de 81 millions de visites par mois.

« [Mangabank.org] est écrit en japonais et invite les téléspectateurs à rechercher du matériel contrefait par titres, auteurs et autres mots clés, apparemment destinés aux internautes de langue japonaise », a déclaré Shueisha. Et d'ajouter : « Plusieurs sites web étaient susceptibles d'être utilisés pour stocker les copies contrefaites afin de réduire le trafic du site web principal et le rendre plus accessible. »

Dans cette histoire, Shueisha est représentée par un cabinet d’avocats de San Fransico, dans l’espoir de déterminer l'identité des pirates présumés. Une demande ex parte a été déposée le 27 octobre auprès d'un tribunal de district de Californie, afin d’obtenir une ordonnance autorisant la publication d'informations privées.

JAPON: le pirate de manga n°1 condamné

Dans sa demande, Shueisha sollicite l'aide des « témoins » (Google et Hurricane Electric). L'éditeur recherche des noms, des adresses physiques, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et les adresses IP utilisées pour créer et accéder aux comptes pirates. Tout, donc, pour récupérer les informations détenues dans les comptes respectifs des pirates présumés.

« Le demandeur a l'intention d'intenter une action en justice au Japon ou potentiellement en Chine contre la personne associée aux comptes des témoins en question dès que l'identité de la personne aura été établie grâce aux informations obtenues », indique la demande de Shueisha.

À l’heure actuelle, le tribunal n'a pas encore approuvé la requête. Cependant, la maison d’édition semble déterminée à découvrir l’identité de ces pirates. Au point d’envisager une poursuite civile, malgré les sanctions pénales déjà existantes dans le pays.

Une mise à jour de l’article publié par Gigazine, à ce jour, indique que Manga Bank est devenu inaccessible, cessant par la même occasion ses activités.

Sources : Anime News Network, Torrent Freak

Crédits photo : Pat Krupa / Unsplash