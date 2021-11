Livres d'art : l’Académie des beaux-arts décerne ses récompenses pour 2021

Cette année le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2021 a été décerné à Antoine Coysevox - Le sculpteur du Grand Siècle d’Alexandre Maral et Valérie Carpentier-Vanhaverbeke, avec des photographies de Christophe Fouin, publié aux éditions Arthena.

Le résumé de l'éditeur :

Cette riche monographie signée par Alexandre Maral et Valérie Carpentier-Vanhaverbeke met en lumière le parcours d’Antoine Coysevox (1640-1720), artiste lyonnais qui fut le premier sculpteur promu directeur de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1703. Sa carrière officielle s’est peu à peu construite grâce aux soutiens des artistes de la cour du Roi Louis XIV, Le Brun, Colbert ou encore Hardouin-Mansart. Portraitiste officiel de la famille royale, il réalise également de nombreux monuments funéraires (dont l’illustre tombeau de Mazarin présent sous la Coupole du Palais de l’Institut de France ou encore le tombeau de Colbert à l’église Saint-Eustache à Paris). Cet ouvrage explore toute la carrière de l’artiste, de son arrivée au Château de Versaillles en 1678 pour la décoration du Château (Galerie des Glaces, escalier des ambassadeurs, Cour de marbre) et des jardins (statuaire des fontaines et des parterres) à sa dernière réalisation, la sculpture de Louis XIV en prière, qui se trouve aujourd’hui dans le chœur de Notre-Dame de Paris.

Archiviste paléographe, docteur ès-lettres, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Alexandre Maral est, depuis 2005, conservateur en chef au château de Versailles, où il est chef du département des Sculptures et directeur du Centre de recherche.

De même, archiviste paléographe et docteur de l’École pratique des Hautes Études, Valérie Carpentier-Vanhaverbeke est conservateur du patrimoine au département des Sculptures du musée du Louvre. Spécialiste d’histoire du patrimoine et d’histoire de l’art des XVIe et XVIIe siècles, elle a été précédemment conservateur au château de Fontainebleau, en charge des sculptures et du cabinet d’arts graphiques.

Créé en 2002, le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts récompense chaque année un ouvrage d’art de langue française. D’un montant de 10.000 €, le prix est réparti, depuis 2016 entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €). Il est entièrement financé par Monsieur Jean-Pierre Grivory, président directeur général de la Société Parfums Salvador Dali.

L’année dernière, ce Prix avait été décerné à l’ouvrage Courbet. La vie à tout prix, de Valérie Bajou, publié aux éditions Cohen&Cohen.

D'autres nominations...

L’Académie des beaux-arts a par ailleurs décerné les prix suivants : Le Prix Bernier, d’un montant de 7000 €, a été attribué à l’ouvrage : Bernard Pagès. Le chant des possibles, sous la direction de Colin Lemoine aux Éditions Modernes │Ceysson.

Le résumé de l'éditeur :

L’ouvrage Bernard Pagès. Le Chant des Possibles est une monographie du sculpteur Bernard Pagès publiée à l’occasion de l’exposition éponyme à la Galerie Ceysson & Bénétière de Saint-Etienne. Né en 1940, Bernard Pagès rencontre à la fin des années 60 plusieurs artistes, parmi lesquels, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour et Claude Viallat, qui sont à l’origine du mouvement Supports /Surfaces. Il se tourne alors vers la sculpture et s’intéresse aux matériaux bruts (plâtre, brique, bois, etc.). L’ouvrage contient plus d’une centaine de reproductions d’œuvres réalisées entre 1966 et 2000.

Le Prix Paul Marmottan, d’un montant de 2500 €, a été attribué à l’ouvrage : L’Aquarelle de Marie-Pierre Salé aux Éditions Citadelles & Mazenod.

Le résumé de l'éditeur :

Cet ouvrage de référence étudie le développement et l’histoire de l’aquarelle occidentale du Moyen-Age au début du XXe siècle, allant du dessin colorié dans l’enluminure médiévale jusqu’aux lavis des artistes de l’abstraction. A travers des œuvres de Dürer, Kandinsky, Delacroix, Cézanne ou encore Signac, l’auteure évoque notamment l’expansion de cette technique de l’Angleterre vers l’Europe et les Etats-Unis. L’ouvrage aborde également les considérations techniques de cet art car elles sont au cœur de la définition de l’aquarelle.

L’année dernière, le Prix Bernier avait été remis aux ouvrages Francis Bacon ou la mesure de l’excès d’Yves Peyré, publié aux éditions Gallimard ; ainsi qu’à Hervé Di Rosa. Autour du monde de Jean Seisser, publié aux éditions Angel Art Servanin et Fage éditions. Quant au Prix Paul Marmottan, il avait récompensé Bailly. Le peintre de la société parisienne de Louis XVI à Louis Philippe d’Etienne Breton et de Pascal Zuber, publié aux éditions Arthena.

PRIX LITTERAIRES : L’Académie des beaux-arts décerne ses prix littéraires

L'ensemble de ces Prix sera remis au cours de la Séance solennelle de rentrée de l’Académie des beaux-arts qui se tiendra sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le mercredi 17 novembre prochain.

Ayant été remis en 2020 à Histoire de l’opéra français. Du Consulat aux débuts de la IIIe République, sous la direction d’Hervé Lacombe, publié aux Éditions Fayard, le Prix René Dumesnil, doté d’un montant de 3000 €, ne sera pas décerné cette année.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones