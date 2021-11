Le SLPJ se dit “sensible aux difficultés” des éditeurs indépendants

La Fédération des éditions indépendantes, par un courrier signé par Dominique Tourte, son président, portait plusieurs points à l'attention de l'organisation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. « Après l’année 2020, les éditions indépendantes ont, plus que jamais, besoin du soutien des institutions et des manifestations littéraires », soulignait la lettre ouverte, accessible en intégralité à cette adresse.

Les éditeurs indépendants s'inquiétaient, pour commencer, d'une baisse de la fréquentation d'un certain public professionnel, celui des bibliothécaires. « Les chiffres de fréquentation professionnelle sur les trois dernières années — à l'exception de l'année dernière, en visio — sont restés stables, autour de 24.000 entrées », nous indique Sylvie Vassalo. « Ce que nous constatons, c'est un étalement de ces visites sur 6 jours, sur l'ensemble de la manifestation. »

Concernant les bibliothécaires, la participation de cette catégorie de professionnels à des événements semble en baisse, d'une manière générale, « en raison des conditions de travail en bibliothèque ». Cette année, assure toutefois la directrice du SLPJ, un « véritable engouement » a été constaté par les équipes : par ailleurs, 300 bibliothèques, partenaires du salon, mettront en avant les Pépites sélectionnées et s'empareront des expositions conçues pour l'événement.

Répondre à « une économie particulière »

Concernant la participation des éditeurs au salon, Sylvie Vassalo assure que tout est mis en œuvre pour que la visibilité soit la même pour tous. « Nous organisons deux journées de plateforme professionnelle, les jeudi et vendredi : chaque éditeur a eu la même proposition pour y participer, avec la possibilité d'y intervenir pour présenter des ouvrages. »

La Fédération des éditions indépendantes évoquait dans sa lettre le coût de participation au salon, mais Sylvie Vassalo rappelle que plusieurs mesures sont mises en œuvre, l'organisation « étant sensible à l’argumentation que ces éditeurs développent et à leurs difficultés, qui ont dû s’accroitre ces derniers mois ».

Ainsi, la location des stands s'effectue au mètre linéaire, et non aux mètres carrés, avec une formule « tout compris » qui évite les frais supplémentaires. « Le Grand marché de la jeune et petite édition, un espace auquel nous tenons beaucoup, propose des tarifs moins élevés, pour une place avantageuse à l'entrée du salon. 49 éditeurs y seront accueillis cette année, contre 40 l'an passé. »

Quatre personnes seront par ailleurs présentes sur le salon, en appui des éditeurs, pour tenir les stands en cas d'absence ponctuelle, accueillir les professionnels ou les publics scolaires. Par ailleurs, des visites guidées de professionnels seront organisées par les salariés du salon, qui permettront de découvrir les maisons de ce Grand marché.

AUTEURS: Lucie Félix mise à l'honneur par le SLPJ

« Nous avons des solutions pour répondre à cette économie particulière qui est celle de l'édition indépendante », garantit Sylvie Vassalo, qui ajoute encore que 30 % de réduction sont consentis aux éditeurs qui quittent le Grand marché pour rejoindre les autres espaces du salon.

La Fédération des éditions indépendantes sera reçue au moment du SLPJ, pour concrétiser cette volonté de dialogue. Sylvie Vassalo précise par ailleurs que « l'ensemble des exposants du salon sont réunis une fois par an, ce qui n'a pas été possible cette année en raison des conditions et du calendrier. Lors de cette réunion, on ne fait pas la différence entre les petits et les grands éditeurs. »

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0