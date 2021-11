Journée mondiale de lutte contre le sida : un portrait d'Hervé Guibert sur Arte

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida et du trentième anniversaire de la mort d’Hervé Guibert, Arte propose une soirée spéciale avec un portrait inédit de l’écrivain, signé David Teboul, composé d’images de ses œuvres et d’archives personnelles. Il est précédé du film de Christophe Honoré Plaire, aimer et courir vite, et suivi d'un documentaire retraçant 40 ans d'histoire de lutte contre la maladie.

Zoom sur Hervé Guibert

Séduisant et subversif, Hervé Guibert, mort du sida, a marqué les esprits en mettant en scène les derniers moments de sa vie. David Teboul rend un émouvant hommage à cette figure intellectuelle et homosexuelle des années 80 dans un portrait intimiste.

Construit à la manière d’un hymne « guibertien » à l’amour, au corps, au sexe et au désir, ce documentaire est composé de photographies et planches contacts, souvent inédites, d’Hervé Guibert, de films super-8 de son enfance et d’images puisées dans les quatorze heures de rushes de son transgressif film-testament La pudeur ou l’impudeur, où il a visuellement mis en scène les derniers moments de sa vie.

Il réunit, dans le décor de lieux aimés — les plages italiennes, la villa Médicis à Rome, l’île d’Elbe où il repose — les images de ceux qui comptèrent parmi ses très proches : Thierry Jouno, l’homme de sa vie, mort du sida en 1992, son épouse Christine Guibert, ses amis, le philosophe Michel Foucault, les écrivains Eugène Savitzkaya et Mathieu Lindon (qui l’a raconté dans son livre Hervelino), mais aussi ses parents et ses deux grands-tantes adorées, Suzanne et Louise, avec lesquelles il entreprit de réaliser en 1980 un roman-photo. En effet, trois ans après avoir appris sa séropositivité, il a gravé dans son œuvre littéraire et photographique « les lieux de [sa] souffrance », « les stations de [son] chemin de croix ».

Corps amaigri et joues creusées, le bel homme aux cheveux bouclés qu’il fut, celui dont le regard clair irradiait les clichés de bord de mer, aura livré un combat farouche contre le sida. Une lutte de chaque instant contre la déchéance du corps, observée et commentée avec un soin méthodique dans ses romans autobiographiques, notamment À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990) et Le protocole compassionnel (1991). Nourri d’extraits de ses textes et lettres lus par le comédien Nicolas Maury, le documentaire livre le portrait intime d’un créateur ancré dans son époque dévastée par la pandémie de sida, et dont l’inestimable legs nous aura ouvert les yeux sur l’effroyable maladie.

Plaire, aimer et courir vite

Ce portrait inédit sera précédé de la diffusion du film Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, qui retrace l’ultime histoire d’amour d’un écrivain condamné par le sida avec un étudiant. Avec ce mélo magnifique, porté par Pierre Deladonchamps et Vincent Lacoste, Christophe Honoré ressuscite sa jeunesse dans l’ombre de la pandémie.

Écrivain trentenaire renommé et père d’un petit garçon, Jacques (Pierre Deladonchamps) se sait condamné à brève échéance par le sida. Il rencontre Arthur, son cadet d’une dizaine d’années, et leur désir mutuel a l’immédiateté de l’évidence. Entre l’homme qui se prépare à mourir et le garçon pressé d’embrasser la vie se noue, le temps d’un été, un lien à la fois profond et fragile. Les amours, le deuil, mais aussi les livres, la musique, les atmosphères qui ont fait éclore sa jeunesse : un an après le coup d’éclat cannois de 120 battements par minute, Christophe Honoré fait revivre à son tour les fantômes et les ombres des « années sida » dans son onzième long métrage. Pierre Deladonchamps, tout en retenue et Vincent Lacoste, avec sa fougue et sa rondeur juvéniles, composent un duo aussi dissemblable qu’émouvant, auquel Denis Podalydès, ex-amant râleur de Jacques devenu ami apporte un contrepoint drôle et déchirant. Un mélo magnifique, dans lequel l’amour et la mort, la légèreté et l’élégance se mêlent indéfectiblement.

Cette journée se terminera par le documentaire 40 ans de sida. Silence = mort, signé par Jobst Knigge.

Il y a quarante ans, le sida décimait toute une génération. Alors qu’il tue encore aujourd’hui, chronique d’une lutte collective contre la maladie, la stigmatisation, le silence et l’oubli. Ce documentaire déroule quarante ans d’histoire du sida, racontés par les personnes qui ont été et sont encore aux premières lignes d’une lutte sans relâche : ceux qui avaient 20 ans dans les années noires et ont vu leur communauté décimée, les chercheurs et les militants engagés, mais aussi des personnes diagnostiquées dernièrement, qui évoquent la difficulté et la honte de vivre avec cette maladie chronique encore taboue. Tous soulignent le pouvoir crucial de la parole, qui permet d’informer et de déstigmatiser pour offrir à chacun le contrôle de sa propre vie.

Crédit : Hervé Guibert, herveguibert.net