Damon Galgut remporte le Booker Prize 2021 pour The Promise

Damon Galgut a reçu le Prix Booker 2021 ce 3 novembre, au cours d'une cérémonie diffusée en direct par la BBC. La récompense est accompagnée d'un chèque de 50.000 £, et assure des ventes conséquentes au livre du lauréat ou de la lauréate.

L'historienne Maya Jasanoff présidait un jury qui rassemblait l'autrice et éditrice Horatia Harrod, l'actrice Natascha McElhone, l'auteur et professeur Chigozie Obioma et l'auteur Rowan Williams.

Faisant référence au Prix Nobel remis à Abdulrazak Gurnah, Damon Galgut a souligné que 2021 « avait été une belle année pour les lettres africaines, et je voudrais accepter ce prix pour toutes les histoires racontées ou tues, les auteurs entendus ou non, qui viennent de ce formidable continent qui est le mien. Accordez-nous votre attention, car bien d'autres choses sont encore à venir. »

Galgut n'avait pas fait paraitre de livre depuis 7 ans, et a expliqué qu'après son précédent, Arctic Summer, « il avait l'impression de ne pas avoir un autre livre en lui » et que The Promise s'était quelque peu fait désirer...

Plusieurs livres de Galgut ont été traduits en français, notamment L'été arctique, traduit par Hélène Papot aux éditions de l'Olivier, et Dans une chambre inconnue, également traduit par Hélène Papot, toujours chez L'Olivier.

La première sélection du Prix Booker 2021 avait été effectuée à partir d'un total de 158 ouvrages publiés au Royaume-Uni et en Irlande entre octobre 2020 et le 30 septembre prochain. Rappelons que le Prix Booker est ouvert aux auteurs de toute nationalité, qui écrivent en anglais et sont publiés au Royaume-Uni ou en Irlande.

En 2020, le prix était revenu à l'Écossais Douglas Stuart pour son livre Shuggie Bain, paru le 18 août dernier aux éditions Globe dans une traduction de Charles Bonnot.