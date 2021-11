Un faux compte Twitter Mohamed Mbougar Sarr dévoile le vrai Prix Goncourt 2021

Mohamed Mbougar Sarr devient le premier écrivain d'origine sénégalaise à obtenir la prestigieuse récompense. La plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Rey a ainsi remporté l’adhésion, au premier tour, indiquait le secrétaire général. D’ailleurs, nouvelle nouveauté dans les habitudes du jury : la proclamation se fera de façon tournante pour les années à venir, chaque juré à son tour.

Twitter, maudite machine

Pourtant, près d’une heure avant la délibération, un compte au nom du romancier parmi les finalistes a mis le feu aux réseaux : Mohamed Mbougar Sarr rapporte qu’on lui a attribué le prix Goncourt 2021, et remercie chaudement tout un chacun. Consternation, tant la révélation intervient bien trop tôt : aucun lauréat n’oserait se laisser emporter par l’enthousiasme au point de souffler le plaisir de l'attribution aux membres de l’Académie Goncourt.

Même Alain Mabanckou, pourtant rodé aux us et coutumes de l’édition parisienne, se laisse abuser et félicite le fringant lauréat avec près de 20 minutes d’avance sur l’annonce officielle des membres du Goncourt. Étonnant.

« Panique chez Drouant », lance avec facétie le journaliste d’A2PRL, Boris Kharlamoff, qui ajoute : « L’attachée de presse de Mohamed Mbougar Sarr me confirme qu’il s’agit d’un faux compte Twitter. » Et très rapidement, le fameux professeur italien, devenu le roi du canular et de l’usurpation d’identité, Tommasso Debenedetti se retrouve accusé d’avoir ourdi cette supercherie.

Le contrefacteur italien aura récidivé une fois de plus ayant prépara de longue date son coup : le compte avait été ouvert en août dernier, mais depuis, pas un seul message sinon celui des quatre lauréats finalistes du Goncourt, le 27 octobre. Un faux compte… toutefois bien informé soulignent des internautes, toujours prompts à la défiance et au complotisme : quelques journalistes se sont laissé embarquer par l’imposture… effectivement troublante de vérité, puisque le message est confirmé.

Or, jusqu’à l’intervention du secrétaire général, l’hésitation aura pesé sur le petit réseau. Probablement le lauréat était-il très attendu, ou espéré, au point que l’imposture ait pris à toute vitesse ?

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0