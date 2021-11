Titaua Peu, Vanessa Escalante et Nassuf Djailani, invités d'À la 1ère page

Mercredi 10 novembre 2021

Titaua Peu, Mutismes, éditions Au vent des îles

Auteure à l’engagement politique, Titaua Peu a obtenu le prix Eugène-Dabit en 2017 pour son deuxième roman, Pina, portrait poignant d’une famille et des misères contemporaines à Tahiti. Dans ses romans, l’auteure donne à voir une société polynésienne réaliste, loin des clichés illusoires.

Mutismes, paru initialement en 2003 et réédité cette année, fait de Titaua Peu la plus jeune auteure tahitienne à avoir été publiée. Dans ce roman social et initiatique, celle-ci s’attelle à poser des mots sur ces tabous et silences coupables présents au cœur de la société polynésienne. La protagoniste, une jeune Tahitienne d’une vingtaine d’années, revient sur son histoire marquée par un contexte historique mouvementé et une vie personnelle qui vole en éclats. Témoin des conséquences néfastes des essais nucléaires en Polynésie française, elle doute de sa foi en l’humanité. Sa rencontre avec un activiste politique va l’éveiller à l’indépendantisme et parvient à redonner un sens à sa vie. Il lui faudra pourtant partir dans l'Hexagone pour trouver la force de dire l’indicible, et tenter de (ré)écrire l’histoire de son territoire.

Mercredi 17 novembre 2021

Vanessa Escalante, Ma peau d'un autre monde, Mama Éditions

Depuis plus de dix ans, l'autrice et réalisatrice Vanessa Escalante parcourt l'Australie. Avec sa caméra, elle a pu s’immerger au cœur de la vie des peuples aborigènes et protéger des pans de leur mémoire. Elle a notamment réalisé plusieurs documentaires récompensés par de nombreux prix : Les Derniers Traqueurs australiens, La Révolte des rêves ou encore D'ocre et de sang.

Dans son roman Ma peau d’un autre monde, Vanessa Escalante partage son engagement pour la cause aborigène. Elle en fait un recueil des voix et des savoirs des premiers peuples d'Australie, gardiens d’une terre sacrée menacée par l’enfouissement de déchets nucléaires. Son travail sur place lui permet de découvrir leur spiritualité, mais aussi de résoudre ses propres conflits intérieurs et de faire le lien entre l’art, la médecine traditionnelle et la médiumnité. Elle ne le sait pas encore, mais ce voyage va profondément la changer : elle rencontrera l’amour, vivra une véritable quête mystique et découvrira des pratiques ancestrales qui changeront sa perception de la réalité.

Mercredi 24 novembre 2021

Nassuf Djailani, Cette morsure trop vive, éditions Atelier des nomades

Né en 1981 à Mayotte, Nassuf Djailani est journaliste de formation et collabore à des revues littéraires en France et à l’étranger. Lauréat du Grand Prix littéraire de l’océan Indien pour Roucoulement, il est également auteur de nouvelles, poèmes et pièces de théâtre.

Dans son roman noir Cette morsure trop vive, l’auteur livre un poème d’amour et une réflexion sur sa terre natale. Sur cette petite île de Mayotte, deux frères grandissent et se construisent à l’ombre de leur mère qui nourrit des rêves écrasants pour eux. Mais leur destin se retrouve bouleversé lorsque Soul, l’aîné, fier héros de guerre, est désigné coupable d’un crime qu’il n’a pas commis. Lorsque le juge d’instruction s’immisce dans cette affaire tentaculaire, il révèle un trafic crapuleux qui compromet même les plus hauts gradés parisiens. C’est ainsi, au son du jazz et du chigoma, que les destins de ces êtres bien différents, mais tous frappés par cette tragédie, se tissent et se heurtent.

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.