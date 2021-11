Véronique de Haas, Prix du Quai des Orfèvres 2022

Créé en 1946, le prix du Quai des Orfèvres, qui récompense chaque année un roman policier, est décerné par un jury composé de 22 policiers, magistrats et journalistes. Il se prononce sur une sélection de manuscrits anonymes en ne considérant que l'intérêt du texte soumis à leur appréciation, dans le respect des procédures et des vraisemblances policières, scientifiques ou judiciaires. Le prix était parrainé cette année par la comédienne Nadia Farès.

Le résumé de l'éditeur pour La Muse rouge :

Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, intègre la Brigade Criminelle. Entre grèves à répétition et affrontements opposant communistes et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action française de l’autre, l’ambiance est électrique. Des clandestins de l’Internationale affluent, les empires coloniaux se fissurent. Dans un tel contexte, les meurtres successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des affaires prioritaires, jusqu’à ce qu’un représentant officiel de la République de Chine trouve la mort dans une maison close. Chargé de l’enquête, Victor tente de démêler un écheveau qui le mènera d’une colonie pénitentiaire pour enfants en Bretagne à l’attaque d’un convoi d’or au Maroc, dont ni les coupables ni le butin n’ont jamais été retrouvés.

Mère de quatre enfants et professeur de lettres pendant quarante ans, Véronique de Haas a toujours été passionnée par l’histoire du XXe siècle, et particulièrement par la période de l’entre-deux guerres. Elle considère que l’enquête policière et l’univers de la police sont des filtres efficaces pour observer et comprendre les multiples facettes de la société. La Muse rouge est née de cette démarche.

L'année dernière, le Prix du Quai des Orfèvres avait récompensé Christophe Gavat, commissaire divisionnaire, pour son roman Cap Canaille (Fayard).

