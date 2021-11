Mortelle Adèle et Aldebert en duo pour l'album Show bizarre !

Mortelle Adèle est la star des rayons jeunesse et BD, ses ventes s’envolent à chaque nouvelle parution. Déjà 9 millions d’exemplaires vendus en bientôt 10 ans, 18 tomes et des hors-série. Les éditions à l’international se multiplient, le Festival International de la BD d’Angoulême lui consacrera sa première grande exposition en janvier 2022, et une série animée verra le jour en 2023.

Antoine Dole alias Mr Tan, scénariste prolifique récompensé par de multiples prix, a imaginé cette petite fille au caractère bien trempé et à l’humour noir dans ses cahiers d’école. Une héroïne à laquelle s’identifient facilement les 7-12 ans, qui pose la question des différences et invite ses lecteurs à célébrer leurs bizarreries.

La série est dessinée par Diane Le Feyer, qui vient de l’univers du dessin animé et du jeu vidéo, et qui a rejoint l’aventure depuis le tome 8, après Miss Prickly, illustratrice des 7 premiers tomes.

Aldebert est la star du public jeunesse. Artiste phare du label Load chez Sony Music, il remporte l’adhésion de toute la famille, en distillant un propos intelligent, sensible et plein d’humour sur des sujets d'actualité. Ses albums et ses concerts se partagent toutes générations confondues : il a déjà vendu plus de 700.000 albums de ses Enfantillages en 10 ans, et enchaine les tournées, dont 2 tournées de Zénith complets, devant plus d’un million de spectateurs à ce jour.

Un premier titre en duo avait déjà vu le jour en 2018, avec la voix de Dorothée Pousséo : « Poussez-vous les moches », qui cumule aujourd’hui 2 millions de vues sur YouTube.

Quant à l'album, on peut s'en faire une belle idée ci-dessous :