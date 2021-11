Ebook : faire sauter les DRM pour les aveugles, l'épreuve de force

La lutte n’en finit jamais : ce 27 octobre, l’US Copyright Office a accordé une nouvelle exemption, pour une période de trois années. Cette décision autorise à casser les DRM pour les livres numériques, quand cela facilite l’accessibilité. Ainsi, la Library of Congress a entériné la décision. Mais dans trois ans, rebelote : lobbying, argumentations, plaidoyer. Tout sera à recommencer, les associations de défense des droits des aveugles ne le savent que trop bien.

La bataille sans fin pour permettre l’accessibilité aux œuvres numériques outre-Atlantique se heurte constamment à la protection du copyright. La moindre avancée en la matière nécessite des efforts considérables — d’autant que les faveurs accordées aux éditeurs ne vont pas dans le sens de mesures incitatives. Et moins encore coercitives.

Pour une fois, cocorico, la France dispose d’un modèle minimaliste, mais existant : la rentrée numérique accessible, par lequel quelques centaines de romans seront changés en version dont les personnes handicapées pourront profiter. Et des associations et organismes, validés par le ministère de la Culture, peuvent réaliser des adaptations, lorsqu'une version accessible d'une oeuvre n'est pas disponible.

Lenteur et bureaucratie

Aux États-Unis, la chanson est différente : en 2020, pétitions et lobbying se sont enchaînés pour obtenir une exemption fondamentale à la loi de 1998 sur le droit d’auteur. Celle qui autorise les personnes handicapées à faire sauter un DRM pour créer une version accessible d’un livre numérique.

Or, l’article 1201 du DMCA est un processus triennal, sans cesse renouvelé, par lequel la bibliothèque du Congrès accorde ce droit. Depuis 2002, les groupes de défense repartent à l’assaut, comme un processus de Sisyphe juridique. Et l’épuisement devant la lourdeur de cette procédure fait grandir quelque peu l’animosité. D’autant que faire sauter un DRM, même en toute légalité, représente une démarche qui ne fait qu’introduire un recours face à une injustice et une discrimination fondamentales.

PLATON: solution d'accessibilité de la BnF

L’accessibilité numérique refusée aux handicapés, de même que l’imprimé leur a été, pour des raisons structurelles, rendu inaccessible. Mark Richert, directeur de l’association Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired, le clame auprès de Wired : « Y retourner tous les trois ans est pénible. Nous ne disposons pas de ressources aussi importantes que celles des titulaires de droits. Il existe une disparité de privilèges et de capacités. Sur cette seule observation, les exemptions devraient être permanentes. » De fait, si au cours de l’un de ces cycles, l’association venait à manquer d’argent pour mener le dossier, qu’adviendrait-il ?

L'Europe, source d'inspiration ?

D’autant que l’arrivée du Covid en 2020 n’a fait qu’empirer les choses avec un engouement mondial pour le livre numérique — et une exclusion toujours identidique pour les handicapés. Et l’on ne parle ici que des versions de texte type roman : quand on arrive aux modèles avec des graphiques pour des cours de mathématiques, tout se complique. Souvent, ces parties mêmes des ouvrages ne sont tout bonnement pas prises en compte. Et le principe du Text-To-Speech, par lequel un appareil peut lire des textes demeure à la discrétion des éditeurs. Et leur bon vouloir.

Bloqués dans leurs démarches visant l’accessibilité pour un plus grand nombre par une législation vieille de 23 ans, et signée bien avant l’ère des smartphones, voilà qui contrarie les organismes.

En 2019, la loi européenne sur l’accessibilité a été adoptée et devra être transcrite dans le droit d’ici juin 2025, contraignant à la totale accessibilité des ouvrages. Un précédent sur le Vieux Continent que beaucoup espèrent pour le Nouveau Monde.

« Nous avons adopté une loi sur la ceinture de sécurité, une autre sur l’essence sans plomb. Pourquoi ne pouvons-nous pas adopter une loi sur le livre accessible », s’agace Brad Turner, directeur de Benetech, ONG derrière Bookshare. Car de fait, la loi sera plus contraignante pour les éditeurs, et plus efficace pour la cause que d’attendre un geste de ces derniers…

crédit photo : Ryoji Iwata/ Unsplash