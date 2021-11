Livres LGBT et d'éducation sexuelle : les bibliothécaires innocentés

Trois ouvrages figuraient dans la section destinée aux adolescents, un autre pour les enfants : plusieurs dizaines de livres apparaissaient dans la liste des plaintes adressées aux responsables de la librairie. Des doléances examinées par la direction, mais pas assez efficacement. En effet, un couple était allé plus loin dans ses démarches, en sollicitant le shérif du comté de Campbell en septembre dernier.

Les fonctionnaires de police avaient alors renvoyé l’affaire aux procureurs du comté, qui eux-mêmes s’en étaient déchargé auprès du procureur d’un comté voisin. Cela, pour éviter un conflit d’intérêts.

Évidemment, les titres des ouvrages mis en cause ne laissent planer aucun doute sur la démarche du couple : This Book is Gay, de Juno Dawson, ou encore How Do You Make a Baby, d’Anna Fiske, et ainsi de suite.

Circulez, y'a rien à dire

Selon les lois du Wyoming, quatre des livres ne relèvent pas d’une violation des textes sur l’obscénité, a fini par trancher le procureur du comté de Weston. Les voir figurer dans une section jeunesse de la bibliothèque ne constituerait donc pas une infraction. « Je ne peux pas, moralement, porter des accusations criminelles, si les faits autour d’une affaire ne sont pas étayés par des éléments probants », indique Michael Stulken, le procureur, dans son courrier au shérif Scott Matheny.

Le dernier livre, This Book is Gay, n’a d’ailleurs même pas été commenté, puisqu’il n’a pas reçu d’exemplaire lui permettant de trancher. De son côté, le conseil d’administration de la bibliothèque a adopté une motion, ce 1er novembre, estimant que le retrait de l’ouvrage relèverait de la censure.

Une fin d’affaire qui soulage profondément Terri Lesly, la directrice de l’établissement, pour qui il est désormais possible de « passer à autre chose ». D’autant que les décisions de Stulken s’appuient véritablement sur des recherches approfondies autour des livres.

Don't trans our kids

Le couple Hugh et Susan Bennett ne cache pas sa déception : « Nous avions pensé qu’ils verraient le problème qui se pose à sensibiliser des enfants à des questions sexuelles, alors qu’ils ne sont pas encore assez âgés – et que cela peut poser question, dans leur vie, créant un problème où il ne devrait pas y en avoir. »

Les époux restent convaincus que le recours à l’argent public pour alimenter la section jeunesse de la bibliothèque avec de tels ouvrages est une erreur. « Je n’ai pas l’intention de changer d’avis à partir de ce qu’un procureur choisit de faire ou de ne pas faire. »

D’autant que ces levées de boucliers pour quelques ouvrages s’inscrivent dans une plus large série d’événements, souvent homophobes ou transphobes. Durant l’été, un magicien trans aurait dû se produire dans la bibliothèque, mais les menaces d’une partie de la population ont contraint à annuler ce rendez-vous.

La ville de Gillette a régulièrement assisté à des manifestations ouvertement transphobes – notamment avec ce slogan, “Don't trans our kids”, dénonçant une politique globale qui encouragerait les enfants à changer de sexe.

via Gillette News Record

crédit photo WyoFile