Entre Chine et Japon, de grands mouvements d'argent

Sur le continent, Tencente Holdings possède le plus important service en ligne de lecture et d’autopublication — China Literature. Si ce dernier, malgré l’année 2020 particulièrement propice aux services en ligne, a enregistré 465 millions $ de pertes, il n’en demeure pas moins l’un des géants du net dans ce secteur. D’ailleurs, la concurrence est âpre en Asie, loin de toute idée du métier d’auteur, et s’opère à coups de transactions et autres développements numériques, toujours plus tentaculaires. Au point de créer des risques d'abus de position dominante et d’inquiéter les autorités de régulation des marchés…

Love money

Avec les fonds apportés à l’éditeur Kadokawa — un montant supérieur à 227 millions € — une nouvelle pièce surgit sur l’échiquier. En effet, le groupe japonais va profiter de la somme pour renforcer une stratégie de déploiement en Chine. Une politique déjà dessinée quand, en février 2021, c’était auprès de CyberAgent et du groupe Sony qu’une autre collecte de fonds de 10 milliards ¥ s’effectuait.

Un pouvoir d’investissement désormais non négligeable et qui permet aussi la diversification accrue — jeux vidéo, dessins animés, vidéos pédagogiques, etc. L’une des spécialités de l’éditeur est actuellement le Light Novel et à ce titre, Tencent entend jeter des ponts entre les deux pays, d’une part, mais surtout dans la valorisation des contenus. L’application de chat qui a fait la fortune (et la réputation) de Tencente demeure l’un des vecteurs de communication les plus puissants de l’entreprise.

En face, Kadokawa disposera d’un actionnariat stabilisé, alors que l’un de ses investisseurs entrés en 2014, Nobuo Kawakami, s’était mis à vendre régulièrement ses parts. L’actionnaire majoritaire demeure, à ce jour, KSD-NH, un fonds d’investissement basé sur le cacao.

Notons également que cette décision fait suite à celle de Tencent d’investir dans un autre opérateur japonais, également lié à la lecture numérique : Rakuten. C’est en effet un billet de 65,7 milliards ¥ que le Chinois a injecté en mars dernier pour étendre son portefeuille d’opérations au Japon. Et ce, alors que les géants chinois du numérique sont actuellement confrontés à une série d’enquêtes des autorités de la concurrence.

En outre, le Japon a dernièrement révisé une législation limitant les capacités d’investissements et d’apports de capitaux étrangers. Pour les industries stratégiques, la participation est conscrite à 10 %, mais des exceptions ont été installées : l’absence de représentant au conseil d’administration par exemple. Ce qui est le cas pour Kadokawa. Le cours de l’action du groupe éditorial est désormais quatre fois plus élevé que ces deux dernières années…

via Nikkei, Animation business