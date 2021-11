Fermée pour Covid, la bibliothèque fait des valises de livres pour les enfants

L’initiative a été baptisé Un trolley pieno di libri – Un cabat plein de livres — et se destine aux élèves des écoles locales. « Il faut très peu d’éléments pour constituer une petite bibliothèque itinérante : une valise à roulettes, un chariot », indique Marina Marchetti, responsable du service des bibliothèques. « L’important est de la remplir de plusieurs choses, des nouveautés alléchantes : un peu de polars, de l’horreur, du fantastique, de l’aventure et des bandes dessinées d’auteurs. »

Et voici le programme mis en œuvre, pour illuminer la vie des habitants et des élèves. « Santa Margherita Ligure est si belle que nous n’aurons que l’embarras du choix. Au Parco del Flauto Magico, à la Piazza del Sole, sur la plage de Ghiaia, à la Villa Durazzo, etc. Et s’il pleut, il y a de la place dans l’auditorium du collège », poursuit Marina Marchetti auprès de l'agence Ansa.

Le projet durera toute l’année scolaire et vise principalement les écoles qui, les années passées, organisaient des déplacements d’élèves à la bibliothèque. Avec l’entrée en vigueur des restrictions liées aux mesures sanitaires, ces moments ont été supprimés.

crédits photo : Marina Marchetti