Le choix Goncourt 2021 : écarter un roman déjà primé et “penser aux libraires

Véritable industrie déclinée en de multiples versions partout dans le monde, le prix Goncourt demeure le plus critiqué et le plus vendeur — l’un n’allant probablement pas sans l’autre — dans la francophonie. Selon les données de GfK, entre 2014 et 2018, un roman exhibant le fameux bandeau rouge s’est vendu à 367.000 exemplaires en moyenne. Entre 2017 et 2019, on tombe à 319.000 exemplaires, toujours d’après l’institut, mais le Goncourt demeure la référence : seule la version des lycéens lui ferait parfois de l’ombre.

Vendre du papier, surtout ?

Encore en lice pour 2021, on retrouve Christine Anglot, Le voyage vers l’Est, Sorj Chalandon, Enfant de salaud, Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues et Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. Et les paris sont lancés, avec une nuance de taille qu’a récemment apportée le président de l’Académie.

Sorti d’une année tumultueuse, où les jurés se sont retrouvés accusés de conflits d’intérêts, le Goncourt avait besoin de se refaire une virginité. Acculé, le jury a donc adopté en catastrophe, pour sa deuxième sélection, une règle de principe interdisant de retenir les « ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury ».

GONCOURT: “Il manque une grande figure morale”

Comme un prolongement de cette version plus éthique, Didier Decoin, cité par l’AFP, ajoute : « Il ne faut pas oublier nos amis et alliés que sont les libraires. Si on donne deux prix à un seul livre, ça ne fait qu’un livre dans la vitrine. » Les librairies, raison pour laquelle, nous indiquait Bernard Pivot voilà quelques années, un éditeur qui ne vendrait que des ouvrages en numériques ne serait jamais retenu. C’est qu’il faut vendre du papier…

Or, des quatre romans en lice, seuls Sorj Chalandon et Mohamed Mbougar Sarr n’ont pas reçu de prix. Christine Angot a obtenu le Médicis dernièrement et Louis-Philippe Dalembert, le prix Patrimoine 2021 — pas vraiment la plus prisée des récompenses automnales.

“Je penserai aux libraires”

En toute logique, le choix des jurés se résumerait donc à l’alternative Sarr/Chalandon, mais le métier de jury a des raisons que la raison ne connaît pas. « Donc il faut réfléchir avant de voter, à tous les paramètres, et notamment celui-là. Ce n’est pas au nom du commerce, mais dans l’intérêt d’une profession qui est horriblement difficile », poursuit Didier Decoin. « Je prends en compte la pénibilité de ce métier. Et même si j’hésite encore à quelques jours du scrutin, je penserai de toute façon aux libraires. »

Cette perspective s’inscrit dans la continuité de la mission que Bernard Pivot attribuait à l’Académie quand il en occupait la présidence. Le Goncourt aidait les librairies en « couronnant de bons livres […] des livres qui se vendent bien ». Et d’ajouter en de mois de janvier 2014 : « Si vous voulez que les librairies meurent, vous n’avez qu’à ne plus faire de papier, il n’y aura plus de librairies. C’est simple. »

La réalité de 2021, c’est que la crise du papier, entraînant pénuries et retards d’approvisionnements, inquiète les professionnels depuis quelques mois. Fin août, on se demandait s’il serait possible de procéder aux réimpressions du roman qui obtiendrait le prix Goncourt. Plus récemment, ce sont les hausses de coûts qui filaient des sueurs froides. « Nous touchons au drame de la mondialisation, frappée de plein fouet par la crise Covid et ses répercussions désormais. La reprise est lente, chaotique, pénible », nous indiquait un imprimeur…

Quelques considérations marchandes...

Et pour reprendre les impératifs économiques qui sous-tendraient la sélection Goncourt de cette année — le besoin d’apporter de la diversité en librairies — le choix serait alors moins cornélien encore. « Il existe deux types d’éditeurs : ceux qui ont la trésorerie pour acheter et stocker leurs propres auprès des papetiers — généralement des grands groupes, parce qu’il faut des ressources. Et ceux qui achètent le papier à leur imprimeur », relève un éditeur.

« Si l’on regarde bien la dernière sélection, les options se réduisent drastiquement — et tendraient à favoriser Grasset, filiale de Hachette Livre, pour garantir l’approvisionnement. » Angot déjà récompensé, assurer l’impression en masse… « Non que les imprimeurs n’aient pas anticipé, mais la situation actuelle est vraiment complexe. »

Pour l’éditrice Sabine Wespieser, « c’est extrêmement important à la fois sur le plan symbolique, et sur le plan économique. [...] Pour une maison d'édition indépendante, un Goncourt c'est une manne incroyable ». Et d’assurer que son imprimeur est « est prêt à appuyer sur le bouton à 12 h 45 le mercredi 3 novembre, pour rouler 200.000 exemplaires », auprès de France 24. Philippe Rey, de son côté a gardé un profil bas…

Notre partenaire Edistat dévoile les chiffres de vente, à date, des quatre romans encore en lice.

• Christine Angot, Le Voyage dans l’Est, Flammarion - 15.886 exemplaires

• Sorj Chalandon, Enfant de salaud, Grasset - 41.526 exemplaires

• Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues, Sabine Wespieser — 2687 exemplaires

• Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey/Jimsaan - 10.097 exemplaires

Hervé Le Tellier, pour L'Anomalie, a atteint 1,054 million d'exemplaires. Là encore, des données que l'Académie intégrera, si elle le souhaite, pour affiner son choix : pousser ce qui se vend déjà, aider un ouvrage au fort potentiel, soutenir l'édition indépendante, exclure un ouvrage déjà récompensé... Il paraît que les quatre nominés ont tous assuré de leur présence.

Dans son article premier, l’Association Goncourt se donnait pour but « d’encourager les lettres, d’assurer la vie matérielle à un certain nombre de littérateurs et de rendre plus étroites leurs relations de confraternité ». Et ne venait qu’ensuite, dans l’article 2, l’attribution du prix « au meilleur ouvrage d’imagination en prose paru dans l’année ». On voit désormais que l’article, jusqu’alors inscrit en filigrane, se trouve officialisé : « Choisir un livre en pensant à ses répercussions en librairie. »

Pas facile, la vie d'un juré Goncourt.

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0