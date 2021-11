Mort du poète Pierre Gilman à la “simplicité insistante

En 2006, Pierre Gilman a publié aux éditions de L’Âge d’Homme un premier recueil intitulé Dans la serre poétique et autres poèmes, qui a reçu le prix Nicole Houssa de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises. Ce prix est destiné à un poète originaire de Wallonie, pour un premier volume de vers publié ou non.

Né à Liège, l'auteur, qui pratique pourtant la poésie depuis une trentaine d'années n'en est, et la chose est étonnante, qu'à sa première publication. C'est une révélation pour tout amateur de poésie. Pierre Gilman s'est nourri de poètes tels que René Char, Yves Bonnefoy, Philippe Jacottet et parfois de René Guy Cadou.

Il a aussi pratiqué des auteurs de notre pays: Jacques Izoard, Guy Goffette, Eugène Savitskaya. De telles références expliquent que Pierre Gilman s'intéresse aux choses les plus habituelles tout autant qu'à la transposition de celles-ci. Ce qui interfère sa manière de penser, d'être, de rêver. Son inspiration s'accroche en effet souvent à des décors familiers, comme le pont d'Amercoeur ou le bois de Long Zuoin, à Liège, voire à des horizons plus lointains (la Grèce, Sarajevo).

Mais dès ces jalons posés, l'auteur extrapole aussitôt et s'aventure dans une recherche plus personnelle où les mots jouent toujours leur rôle de catalyseurs et de tremplins. Cette poésie lumineuse reste parfois d'un abord assez complexe, ce qui n'enlève certainement rien à son charme. C'est un premier recueil de haut vol que le jury a souhaité couronner.

Avec Le Carnet et les instants

crédit photo DR