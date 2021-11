L’imaginaire des réseaux dans la science-fiction

Pourtant, adoptant un point de vue quelque peu paradoxal, l’écrivain américain William Gibson préfère affirmer que « le meilleur usage que l’on puisse faire de la science-fiction aujourd’hui est d’explorer la réalité contemporaine au lieu d’essayer de prédire l’avenir… La meilleure chose à faire avec la science aujourd’hui, c’est de l’utiliser pour explorer le présent. La Terre est la planète alien d’aujourd’hui. » (Extrait d’un entretien accordé sur CNNfn en 1997)

Cependant, si l’on se penche sur la question des réseaux et de leur développement progressif, on peut tout à fait considérer que c’est un sujet qui a intéressé de nombreux auteurs de science-fiction. Ils ont alors interrogé le conflit entre le singulier et le collectif, la liberté d’accès de tous à tout contre la possibilité étendue de contrôle des individus, la facilité des échanges lointains et anonymes opposée à un étiolement des relations sociales du quotidien. Autant de possibilités contraires que potentialisent les réseaux.

L’on peut être alors quelque peu dubitatif quand on voit les changements de nom opérés par deux des géants de l’Internet, Google devenu Alphabet, et Facebook qui se métamorphose en Meta : le recours à des termes d’origine grecque, et non des moindres, dit beaucoup de la prétention à l’universel de ces groupes. Alphabet, c’est finalement se présenter comme le début de toute chose, avec les deux premières lettres de l’alphabet grec, ce qui est significatif pour un moteur de recherche, tandis que Meta, signifiant au-delà, c’est révéler dans le nom la volonté de réunir des réseaux qui, faisant réseau, rendent la société mère quasiment divine, en tout cas omnisciente, ce qui est la clef du pouvoir, et donc des ressources financières, dans une société de la donnée.

Si Jules Verne se contente en quelque sorte de révolutionner la perception des réseaux de transport, imaginant des possibles qui finissent par se réaliser, les grands auteurs d’après la Seconde Guerre mondiale se sont intéressés aux problématiques auxquelles nous nous affrontons aujourd’hui. On peut aussi considérer en grande partie qu’on est progressivement passé d’un regard positif porté sur les réseaux à une attention croissante aux dangers potentiels de ces infrastructures qui nous dépassent, écrasant le singulier au profit du collectif alors même qu’elles donnent l’illusion d’une possibilité accrue d’expression et de communication pour tout un chacun.

Avec l’expansion des réseaux informatiques, la question des réseaux apparaît dans une vision binaire, soit c’est un outil permettant l’avènement d’une forme de totalitarisme, soit, au contraire, c’est un appui au renforcement des libertés individuelles.

Si l’on s’intéresse à l’œuvre de René Barjavel, considéré comme un des pères de la science-fiction française, Ravage, publié en 1943, démontre tous les dangers d’une société qui dépend intégralement de l’électricité. En cas de défaut du système, c’est la chute pour tous. Ce que l’on peut mettre en relation avec les récentes pannes gigantesques connues par les réseaux de la galaxie Facebook : quand il n’y a pas d’alternative pour l’utilisateur, ce dernier est prisonnier du système.

La mise en réseau des ordinateurs qui est le fondement même d’Internet donne lieu aujourd’hui à un foisonnement des réseaux sur le réseau. Et, avec eux, la peur d’être fiché soit par des États totalitaires soit par des sociétés particulièrement puissantes. Dans ses romans, William Gibson, rattaché au mouvement cyberpunk, va jusqu’à imaginer un hacker qui se déplace physiquement dans le réseau devenu une sorte de monde virtuel parallèle au monde réel.

Les questions d’anonymat sur le réseau se posent, ce que l’on retrouve avec l’utilisation aujourd’hui de différentes stratégies mises en œuvre par les internautes pour retrouver une forme d’anonymat durant leurs déplacements sur le réseau. Un VPN (de l’anglais virtual private network) peut à ce titre être par exemple utilisé. La définition d’un VPN en français est donnée comme réseau virtuel privé. Il s’agit alors de créer un système qui relie directement des ordinateurs distants en les isolant de l’ensemble du réseau public.

Avec l’adaptation en série du cycle Fondation (pourtant réputé comme inadaptable) sur Apple TV+, l’œuvre en tout point fondatrice de l’écrivain américain Isaac Asimov est remise à l’honneur et l’on s’intéresse à nouveau au regard qu’il portait non pas simplement sur un lointain futur, mais sur les prochaines décennies.

Deux textes se distinguent particulièrement. Dans un premier daté de 1964, Asimov imaginait le mode de vie dans les années 2000. Puis, dans une interview donnée en 1984 au quotidien canadien Toronto Star, il se projetait dans l’année 2019. L’écrivain postule toujours dans ce cadre-là un apport positif des nouvelles technologies, avec des réseaux permettant les appels en visioconférence notamment. Il ne s’était pas trompé de ce point de vue là. En revanche, il pensait que les robots ménagers seraient présents à nos côtés, ce qui est encore très loin d’être le cas. Les prétendus robots aspirateurs sont très loin d’incarner les rêves des auteurs de science-fiction.

Quand Asimov aborde Internet qui n’en est alors qu’à ses débuts, il postule dès le départ l’idée qu’on pourra ainsi apprendre tout ce que l’on voudra très facilement. L’idée de bibliothèque immédiatement accessible est chère à l’écrivain. Il faut dire que les inventeurs de l’Internet moderne sont d’abord des scientifiques qui détournent un réseau qui était d’abord pensé dans un cadre militaire. On peut louer à ce titre l’avènement et le développement remarquable de Wikipédia qui incarnent en grande partie le rêve de la connaissance mise à la portée de tous qu’avait en tête Asimov. Pensons à la fameuse Encyclopedia Galactica.