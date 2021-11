La femmes qui a tué des poissons : Clarice Lispector en conteuse

Rappelant les légendes traditionnelles et les contes initiatiques, Clarice Lispector mêle le monde de l’enfance aux destins d’animaux. Ces derniers se voient pris dans un tourbillon d’évènements aussi anodins que mystérieux, inspirés de la vie quotidienne. Ainsi, le titre éponyme de ce recueil revient sur la mort de deux poissons rouges que son fils Paulo lui avait demandé de garder en son absence.

Dans Comme si c’était vrai, on croise le chien Ulysse au regard humain, fidèle compagnon de Clarice Lispector, qu’elle ne remplaça jamais après sa mort. C’est avec un mélange exquis d'humour et de simplicité, de douce ironie et d’amour maternel, que C. Lispector déploie l'appréhension sensible et émotionnelle du monde, la recherche du sens ou le renoncement à le trouver.

La maternité et l’enfance sont au centre de son œuvre : chez cette autrice incomparable, nulle opposition entre son rôle de mère et son travail d’écrivain. En témoigne son fils cadet, Paulo Gurgel Valente, qui se souvient de sa mère « avec une machine à écrire sur les genoux, tapant avec application au milieu de la pièce principale de la maison, au milieu des bruits des enfants [...] ».

« Parce qu’au début et au milieu je vais vous raconter des histoires sur les animaux que j’ai eus, pour vous montrer que je ne pourrais pas avoir tué les poissons autrement que sans le faire exprès. J’ai bon espoir qu’à la fin de ce livre vous me connaissiez mieux et que vous m’accordiez le pardon que je demande pour la mort de deux “tyrougets” – c’est comme ça qu’on les appelait à la maison, “tyrougets”. » Clarisse Lispector

En voici un extrait, en avant-première :

Figure majeure de la littérature brésilienne, Clarice Lispector (1920-1977) construit une œuvre singulière et polyphonique, traversée par un questionnement sur l’étrangeté du monde cachée sous l’apparente banalité des choses. Elle publie son premier roman, Près du cœur sauvage à l’âge de 23 ans. La critique salue la naissance d’une écrivaine. Rigoureuse et maîtrisée, son écriture fait entendre l’une des plus grandes voix du XXe siècle.

Julia Chausson est illustratrice de contes et graveuse. Elle mène des ateliers autour de la gravure et du livre d’artiste, auprès d’enfants et d’adultes. Ses travaux ont fait l’objet d’expositions, notamment à la Foire Internationale de la Littérature jeunesse de Bologne.