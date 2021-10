The Witcher, saison 2 : Netflix fait péter la magie 

Lors du Panel organisé aujourd'hui à la Lucca Comics & Games Convention en Italie, Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse de The Witcher, les acteurs Joey Batey (Jaskier) et Kim Bodnia (Vesemir), le chef décorateur Andrew Laws et la costumière Lucinda Wright ont révélé la très attendue bande-annonce et l'affiche de la saison 2 de The Witcher.