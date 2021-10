Pour faire entendre les voix noires, Solange Knowles ouvre une bibliothèque

Le plus grand réseau de bibliothèques publiques des États-Unis ne sanctionnera plus les retards par des amendes. Plus encore, tous les titulaires de cartes de bibliothèque ont vu leurs comptes purgés de tous les frais de retard ou amendes, y compris les frais de remplacement pour des documents perdus. L’annonce a été faite ce mardi 5 octobre par la New York Public Library. Une révolution pour l’institution new-yorkaise qui s’inscrit dans un mouvement général, dans le pays et plus largement la profession. L’idée étant d’encourager les plus populations les plus modestes à réinvestir les bibliothèques.