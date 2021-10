Roger et ses Humains : la saison 2 par Cyprien sur YouTube début novembre

Les coproducteurs ARTE et La Poule Noire présentent To Hell With the Ugly, une aventure mêlant enquête et combats au tour par tour, adaptation de Et on tuera tous les affreux (1948) de Boris Vian, dont il reprend le récit et les personnages... Le jeu sera disponible en 2022 pour PC et Mac, via Steam, mais aussi iOS et Android.