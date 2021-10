Partenariat entre Arte et le Collège de France : Inventer l’Europe, sur YouTube 

Au Collège de France, fondée en 1530 par François Ier, l'entrée d'un nouveau professeur et le début d'une année universitaire se marquent respectivement par une "leçon inaugurale" publique et un colloque pluridisciplinaire. ARTE s’associe à ces deux traditions à la fois savantes et conviviales.

"Inventer l'Europe", c'est le thème du colloque de rentrée qu'Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, a accepté d'ouvrir depuis New York, lors d'un entretien vidéo traduit simultanément en français et disponible jeudi 28 octobre sur les chaînes YouTube d'ARTE et du Collège de France.

L'écrivain turc le plus lu et traduit au monde, en position délicate avec les autorités de son pays notamment pour ses prises de position antinationalistes, dialoguera avec Émilie Aubry, rédactrice en chef et présentatrice du Dessous des cartes, et William Marx, professeur de littérature comparée au Collège de France.

ORHAN PAMUK : l'Europe a “les mains liées” par la Turquie

Viscéralement enraciné dans sa ville natale Istanbul, source inépuisable de son inspiration, l’auteur du Musée de l’innocence, traduit par Valérie Gay-Aksoy (Gallimard, 2011) devrait évoquer les liens réels et imaginaires entre la Turquie et l’Europe, et leurs jeux de miroir, de la géopolitique à la littérature. Au croisement des disciplines, ce colloque propose de comprendre quand, où, comment et par qui l’Europe été inventée et ainsi mesurer le champ des Europes à (ré)inventer.

Et également à l'index "Europe" de la chaîne YouTube d'ARTE, et dans "Leçons inaugurales" de celle du Collège de France, vous pouvez d'ores et déjà découvrir la "leçon" prononcée le 30 septembre par Alberto Manguel, préalable à la chaire annuelle “L'invention de l'Europe par les langues et la culture" que l'essayiste, romancier et traducteur d'origine argentine, auteur notamment d'Une histoire de la lecture, traduit par Christine Le Boeuf (Actes Sud, 1998) maintes fois rééditée, proposera ultérieurement.

Deux paroles, deux rencontres emblématiques d'une alliance conclue par les deux partenaires pour faire rayonner aussi largement que possible la culture et la connaissance, plus que jamais nécessaires pour comprendre et questionner le monde.

Crédit : Orhan Pamuk à son bureau, domaine public (Wikipedia)