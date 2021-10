Louis Braille, Diderot : la Bibliothèque du Congrès acquiert une collection de livres rares

« Un formidable pas en avant vers la diffusion de l’histoire de la cécité et la reconnaissance de l’importance de l’histoire du handicap. » Voilà comment Kirk Adams, président et directeur général de la Fondation américaine pour les aveugles, analyse l’acquisition de la collection Migel par la Bibliothèque du Congrès.

« Ces volumes reflètent la stigmatisation séculaire entourant la cécité et les efforts des sociétés pour progresser sous la forme d’opportunités de travail pour les hommes et les femmes aveugles, de méthodes d’enseignement innovantes, et de développement de livres tactiles », ajoute-t-il.

Valentin Haüy, père des méthodes modernes

Le plus ancien livre de la collection, publié en France en 1617, concerne Louis Grotto, un ambassadeur et orateur italien qui était aveugle, et s’intitule Les Harangues de Louys Grotto, Aveugle D’Hadrie Admirable en Éloquence. Quand le premier ouvrage « rare » de la bibliothèque est la Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient de Denis Diderot, publié en 1749. Le livre du philosophe français explore ici l’effet des cinq sens sur l’intellect, et les conséquences d’une perte de la vue sur le comportement général.

Les œuvres inscrites dans la collection illustrent également l’expansion des méthodes tactiles de lecture à partir de la fin du XVIIIe siècle. La bibliothèque Migel comprend notamment l’édition de 1839 du livre de Louis Braille expliquant son invention « d’un système de lecture et d’écriture tactile à six points plutôt que des lettres de l’alphabet en relief. »

On trouve également deux éditions de l’Essai sur l’éducation des aveugles de Valentin Haüy, publiées à Paris en 1786, où l’auteur s’appuie sur les lettres en relief de l’alphabet français. Haüy qui a fondé la première école pour enfants aveugles à Paris, puis en Russie, tout comme il a été un fer de lance de la création d’institutions de ce type dans de nombreux pays européens. Selon de nombreux chercheurs spécialisés sur ces questions, son travail aurait été à la base des méthodes modernes dans l’éducation des personnes aveugles.

Le livre le plus rare de la collection est un Précis Sur L’Histoire de France, publié à Paris en 1837. Ce volume est l’un des trois seuls exemplaires connus de la première édition du premier livre en relief, en utilisant le système braille. Les deux autres exemplaires se trouvent à la Perkins School for the Blind à Boston, et au Musée Haüy, à Paris.

Une fondation engagée politiquement

Fondée en 1921, la Fondation américaine pour les aveugles est une organisation fédérale engagée pour les malvoyants et non-voyants. À partir de la recherche et de la collation de documents, la fondation souhaite s’impliquer politiquement pour les personnes atteintes de cécité. L’AFB gère notamment les archives Helen Keller, auteure et militante politique sourde et aveugle qui travailla durant plus de 40 ans avec la fondation.

Robert Irwin, le premier directeur de la Fondation américaine pour les aveugles, a commencé la collection en 1926. Avec l’augmentation des dons des bibliothèques dans tous les États-Unis, la fondation a significativement élargi ses collections en acquérant des volumes en anglais, français, espagnol, allemand, italien, espéranto, néerlandais, polonais et norvégien, grâce au travail de la bibliothécaire Helga Lende, responsable de la gestion des collections.

Parmi les trouvailles de la collection figurent des livres qui offrent une perspective historique sur l’évolution des attitudes sociales envers les non-voyants. Mais également des innovations dans le traitement et l’éducation des aveugles au cours des 300 dernières années.

Pour une recherche historique et sociale

Dans cette grande collection, on trouve également un livre d’images pour les aveugles et une brochure décrivant la notation musicale pour ces derniers.

« L’acquisition de la collection de la Fondation américaine pour les aveugles élargit de manière significative la couverture des réponses historiques aux besoins pratiques, sociaux et institutionnels des non-voyants », a déclaré Mark Dimunation, chef des livres rares et spéciaux à la Bibliothèque du Congrès. « C’est un ajout très apprécié pour les chercheurs ainsi que pour ceux qui comptent sur la bibliothèque pour les services et le soutien », ajoute-t-il.

La collection sera intégrée au National Library Service for the Blind and Print Disabled (NLS), de la Bibliothèque du Congrès. Le service de bibliothèque gratuit fournit des livres et des magazines en braille et parlants aux personnes qui ne peuvent pas lire ou manipuler des documents imprimés.

« L’acquisition de cette collection par la Bibliothèque renforce notre engagement de longue date au service des communautés aveugles et handicapées. NLS travaille quotidiennement pour s’assurer que tout le monde puisse lire, et la collection Migel fournit une excellente base historique pour expliquer pourquoi notre travail a été et continue d’être si nécessaire », a déclaré de son côté Jason Broughton, directeur du NLS.

Crédits : Ben Schumin (CC BY-SA 2.0)