Mythe 6 : La solution, ce sont les éoliennes et les panneaux solaires !

Il est facile d’imaginer que les énergies renouvelables sont un premier pas dans la bonne direction. Pourtant, la réalité n’est pas toute rose. Pour l’instant, comme nous l’explique Arnaud Theurillat-Cloutier, ces nouvelles énergies ne remplacent pas les hydrocarbures — elles ne font finalement que s’additionner aux énergies fossiles, dont l’utilisation demeure stable, à 80 %. Cette utilisation, finalement, sert à combler une partie de la croissance, qui se couple d’une augmentation de la consommation globale d’énergie. On assiste alors à une « dynamique d’accumulation », et donc de croissance de la consommation d’énergie qui trouve une réponse avec les énergies renouvelables.

La situation actuelle n’est alors qu’un « mix énergétique » : malgré une poussée d’éoliennes et de panneaux solaires dans nos paysages, il y a une « accumulation continuelle du capital », guidée par un souhait de grossir face à la concurrence.

Les politiques énergétiques se sont jusqu’ici concentrées à faire éclore ces nouvelles technologies sans pour autant « contraindre les économies des hydrocarbures à fermer leurs activités d’extraction, d’exploitation, et de transformation des carburants fossiles en énergie ». Ces monstres que représentent ces entreprises ne cherchent en rien à changer leur façon de faire. Comme nous l’explique Theurillat-Cloutier, ceci reviendrait à « remettre en question le pilier central de l’économie du système capitaliste de leur droit à l’exploitation ».

Or, ces grosses entreprises cherchent avant tout à valoriser leurs actifs. Plus simplement, à réaliser les profits attendus après d’innombrables investissements. Il semblerait donc qu’il existe une « utopie du côté de ceux qui croient qu’il est possible de tout extraire et de garder l’humanité vivante ».

La transition énergétique n’a rien d’évident. En effet, les énergies renouvelables imposent des limites par leur simple nature intermittente, ce qui par conséquent limite la consommation d’énergie envisageable. De plus, elles demandent de l’espace, ce qui crée des conflits liés à l’espace, en Europe comme ailleurs.

Enfin, et peut-être à la surprise de certains, ces énergies ne sont ni zéro-émission ni zéro carbone. « Elles reposent sur des énergies fossiles à la fois pour les installer et pour les produire, entre autres parce qu’elles exigent une série de ressources minières qui existent en quantité limitée. »

Quelle est la solution, dans ce cas ? En respectant les limites de la planète, il faut alors considérer une consommation encadrée. Or, consommer moins d’énergie revient à « entrer en conflit avec les origines mêmes du capitalisme », indique Theurillat-Cloutier. Une telle décision nécessiterait une remise en question non seulement de l’organisation du capital, mais aussi de celle de la consommation.

Illustration : Clément de Gaulejac

À retenir

• L’industrie fossile n’a aucun intérêt à abandonner ses milliards de capitaux déjà investis. Il faudra lui forcer la main. • Les énergies renouvelables font aussi des dégâts écologiques. Elles sont intermittentes, prennent plus d’espace et ont un plus faible rendement. Une société alimentée à 100 % d’énergie renouvelable devra consommer beaucoup moins d’énergie. • Il n’y a pas de solution magique : il faut diminuer notre consommation d’énergie et de matériaux, ce qui entre en contradiction avec la tendance capitaliste à l’accumulation.

Crédits photo : Anders J / Unsplash