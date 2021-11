Mythe 4 : Ça ne sert à rien de s'activer chez nous, c’est la Chine qui pollue le plus...

Oui, c’est un fait : en 2021, la Chine est l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. C’est du moins le cas aujourd’hui… Prenons donc un peu de distance.

Or, depuis la Révolution industrielle, en termes d’ « émissions accumulées », la production de pollution proportionnellement à la population est bien en deçà de celle des États-Unis, pour ne citer qu’un exemple. De plus, malgré un réel impact sur le réchauffement climatique, cette production gargantuesque est principalement destinée aux pays occidentaux, et non à la population chinoise.

En effet, l’augmentation de la pollution est en lien « avec le développement des marchés, donc de la mondialisation », nous précise Arnaud Theurillat-Cloutier. « Avec une délocalisation de la production occidentale jusqu’en Chine, il y a eu aussi une délocalisation de la pollution. »

Ce processus de délocalisation s’explique par un souhait de moindre coût : d’abord, la main d’œuvre en Chine est jusqu’à 25 % moins chère qu’aux États-Unis. Ensuite, les réglementations écologiques en place sont bien moins restrictives.

La situation actuelle de la Chine s’explique donc par un investissement capitaliste d’origine occidentale, « qui se déplace en fonction des conditions de travail les plus basses et les restrictions écologiques les moins embêtantes ». Et ceci dans l’optique de favoriser une production vouée à s’exporter hors de la Chine.

À retenir (d'urgence)

• Les pays occidentaux ont une dette écologique envers les pays du Sud. • En stigmatisant les pollutions des autres pays, on oublie la relation d’interdépendance qui nous lie à ces pays. La Chine ne pollue pas plus que nous, elle pollue pour nous ! • La délocalisation des lieux de production est une décision des capitalistes, pas des consommateurs du Nord.

