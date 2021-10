Le bouclier de Captain America aux enchères

« C'est un must absolu pour tout fan sérieux de Captain America et une rare opportunité d'obtenir un accessoire de héros clé de Marvel Cinematic Universe utilisé à l'écran », a déclaré le président de Hake's Auctions, Alex Winter, dans un communiqué. Avant d'ajouter : « C'est l'un des accessoires de films Marvel les plus importants jamais mis aux enchères, à la fois en termes de stature emblématique et de provenance à toute épreuve. » Pour le moment, le bouclier a déjà reçu 6 offres, et se situe actuellement à 45.000 $.

Le bouclier, créé par le maître des accessoires principal de Marvel Studios Russell Bobbitt, est « de 24 pouces de diamètre (environ 60 centimètres), environ 3 pouces de profondeur (environ 8 centimètres), est construit en mousse haute densité, avec un extérieur en aluminium filé et des bras et des sangles en cuir fabriqués à la main à l'intérieur. (...) Ce bouclier a été manipulé avec soin sur le plateau afin qu'il puisse être utilisé dans plusieurs scènes, faisant de l'état quasi neuf de ce bouclier, un exploit encore plus rare », peut-on lire dans la description de la maison de vente aux enchères américaine au sujet de l'objet.

Si, entre 30 et 40 boucliers ont été produits pour toutes les scènes d'Avengers Endgame, l'exemplaire proposé par Hake's « a été utilisé par Evans lors de gros plans très importants. »

Dans sa globalité, la vente comprendra, entre autres, des bandes dessinées d'époque et des bandes dessinées originales, des objets Pokémon, Star Wars. Près de 400 bandes dessinées seront également vendues, dont un X-Men #1 de septembre 1963, estimé entre 35.000 $ et 50.000 $.

'Tales of Terror' Annual #3, 1953, , comprend les meilleures histoires d'EC Comics depuis 1952 ; et Marvel 'Amazing Fantasy' #15 présentant la première apparition de Spider-Man, août 1962, signé par Stan Lee sur la couverture avant au feutre noir. Chacun est estimé entre 20 000 $ et 35 000 $

Hakes' Vente, qui espère, grâce au bouclier, battre son record de vente établi en juin, où s'était vendu une feuille d'épreuve non coupée d'une carte Pokémon « Shadowless Holographic », au prix record de 234.171 $.

Chris Evans qui va d'ailleurs laisser sa place à Anthony Mackie. Un passage de flambeau amorcé à la fin de Endgame, Anthony Mackie reprenant le célèbre bouclier dans la série Disney + : Falcon et le soldat de l'hiver. Mackie qui sera également Captain America dans le quatrième film de la série, actuellement en préparation.

Via : Cision, Comicbook

Crédits : David Hogue