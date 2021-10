De l'HADOPI à l'ARCOM : plus qu'une “une simple juxtaposition de compétences

La fusion annoncée de l'HADOPI, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, et du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, se concrétise dans la loi. Deux textes publiés au Journal officiel entérinent l'existence d'une nouvelle entité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les deux entités se réjouissent de cette fusion, dans un communiqué, qui permettra d'après elles « de constituer un régulateur intégré aux compétences élargies notamment sur la chaîne de la création, de la fixation des obligations jusqu’à la protection du droit d’auteur et la lutte contre le piratage. Cette nouvelle autorité sera également davantage en prise avec les enjeux du numérique, la lutte contre les infox et les contenus haineux, et la régulation des plateformes de vidéo par abonnement avec les obligations qui leur incombent. »

L'ARCOM ne sera pas seulement le fruit d'une « juxtaposition de compétences », promet-on, mais « le moteur d’une nouvelle politique publique en modernisant l’exercice de la régulation ». Parmi les premières missions évoquées par l'autorité, un examen approfondi de « projets de consolidation dans le secteur audiovisuel ».

Tout comme l'HADOPI avant elle, l'ARCOM aura notamment pour tâche de protéger « des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle [...] à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ».

À ce titre, le principe de la riposte graduée semble maintenu : l'ARCOM peut toujours avoir accès auprès des opérateurs de communications électroniques à certaines informations sur les abonnés, afin de faire parvenir ses fameuses lettres dissuadant les auteurs d'un téléchargement illégal d'une œuvre de récidiver... Par ailleurs, les agents de l'ARCOM peuvent même « [p]articiper sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions » (Art. L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle). Sans pour autant inciter les internautes à commettre des actes illégaux, bien sûr...

PIRATAGE: la responsabilité des hébergeurs dans la loi

Le développement d'une offre légale d'accès aux œuvres sera également suivi et encouragé par l'ARCOM, qui publiera régulièrement des études sur les usages des internautes dans ce domaine. « [D]es actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires » seront aussi portées par l'ARCOM, comme l'HADOPI en son temps.

L'ARCOM réunira neuf membres nommés par décret « en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques ». Ils seront nommés pour un mandat de 6 ans, non renouvelable.

La HADOPI, tout en couvrant le secteur du livre dans ses diverses études et rapports, ne s'est jamais vraiment illustrée dans la lutte contre le piratage de livres numériques. Difficile de dire si l'ARCOM, dont une partie des nouvelles missions concerne l'audiovisuel et la retransmission des compétitions sportives, changera vraiment la donne, et si le Syndicat national de l'édition échangera plus avec cette nouvelle autorité.

