Et si votre liste des courses finissait dans un livre ?

« L’idée du livre est née lorsque la page était suivie par 4 000 personnes », dit Castoro à UdineToday. À travers 150 listes de courses, le livre, qui s’appelle Prosecco, couches et nourriture pour chats (Prosecco, pannolini e pappa per il gatto), raconte cette « folle passion de fouiller dans tous les recoins possibles de papiers froissés, sales et souvent incompréhensibles ».

Il y a environ huit ans, en effet, Castoro a commencé à rassembler et collectionner des listes de courses. Il a ensuite décidé d’ouvrir une page Instagram qui lui permet de partager les listes de courses envoyées par ses followers. Aujourd’hui, il en reçoit environ 30 par jour.

Une façon de voir le monde

L’auteur, qui vit à Milan où il travaille pour la télévision, est originaire d’Udine. Il explique ainsi sur les réseaux sociaux sa passion : « Au fil des ans, j’ai réalisé que, pour moi, les listes de courses ne sont rien d’autre que ma chaise à l’extérieur du palier à la maison : un endroit d’où regarder avec curiosité le monde qui passe devant moi. »

Le tournant a eu lieu après le confinement, une période pendant laquelle, comme le rappelle Castoro, faire les courses était l’une des seules activités autorisées. L’objectif du projet a toujours été, pour lui, « de faire prendre conscience aux gens que les histoires sont partout, même dans les feuilles de papier froissées et sales jetées par terre à la fin de la tournée des magasins ». Et il précise : « J’aime imaginer l’histoire des personnes qui ont compilé les listes que je trouve et qui me parviennent, les plus belles sont les plus simples (…). »

Des histoires du quotidien

Le but de ce livre est d’imaginer des histoires à partir de la liste des courses. « Dans le livre, il y a une citation de Umberto Eco “la seule chose qu’on n’écrit que pour soi est la liste des courses” : j’ai voulu contredire cette phrase et l’éditeur a intercepté le sens de ce que je voulais faire », raconte encore à Udine Today l’auteur.

Le livre est divisé en catégories. « J’ai imaginé qui était l’auteur des différentes listes, et c’est ainsi que différentes catégories sont apparues : célibataires, couples, familles, personnes âgées, enfants, artistes, colocataires ». Pour chaque catégorie les listes sont reproduites et aussi les micro-histoires, au ton léger et amusant, que Castoro invente à partir des listes.

L’auteur et la maison d’édition réfléchissent à la promotion du livre et aux présentations. Et où pourraient-elles avoir lieu, si ce n’est dans un supermarché ?

crédit photo : insta_della_spesa