Accusée de salir avec son fils la cour d'immeuble à la craie, la romancière se venge

Après trois livres, Ashley Woodlfolk est aujourd’hui pleinement considérée comme une autrice d’envergure : en puisant dans ses propres problèmes d’anxiété, et de la musique comme outil thérapeutique, elle proposait en mars 2018 un titre qui a su parler, séduire, enchanter. Pour l’heure, les maisons françaises ne l’ont pas encore repérée — ou pas encore annoncée.

Reste qu’elle mériterait bien une attention toute particulière : avec son deuxième roman, elle parvenait à rendre Shakespeare accessible ET pertinent pour les adolescents. Toujours autour de la perte d’un ami proche, elle explorait cette fois la douleur du chagrin. Et comment l’apprivoiser…

Cette année, elle vient de faire paraître Blackout, avec plusieurs autres romancières — dont Angie Thomas (The Hate U Give. La haine qu’on donne, chez Nathan, trad. Nathalie Bru), entre autres. Six histoires d’adolescentes liées entre elles par des relations amoureuses, lors d’une panne de courant à New York.

Et, depuis 2019, Ashley a un fils. Ce qui importe tout particulièrement pour la suite de cette histoire.

Il était une fois...

Ces derniers jours, ainsi qu’elle en a pris l’habitude, Ashley descend au pied de son immeuble, prend de la craie, et utilise l’espèce de gigantesque ardoise posée sur le trottoir. Avec cet outil improvisé, elle apprend l’alphabet à son fils, ainsi que les chiffres. Ses favoris sont la lettre E et le chiffre 8. Allez savoir pourquoi.

Or, ce 26 octobre, Ashley remontant chez elle en avait gros sur la patate : sur Twitter, elle apostrophe toute l’assemblée de ses followers pour souhaiter une bonne soirée. À tout le monde.

Tous ? Non : « A l’exception de ma voisine qui s’est plainte auprès du conseil syndical que mon bambin et moi utilisions de la craie pour écrire sur le trottoir dans la cour. » Une exception significative et plutôt cocasse. Mais Ashley ne s’est pas démontée, loin de là : elle a décidé, puisque la voisine ne supportait pas de voir une maman et son enfant écrire par terre, de rédiger une lettre à ladite empêcheuse d’écrire par terre en rond.

« Je lui ai adressé une petite lettre », note la romancière.

« À la craie. Dans la cour. » Et, photo à l’appui, la voici qui signe son forfait et sa forfanterie — totalement hilarante. Parce que même du cinquième, sixième ou septième étage, le petit mot devait être parfaitement lisible par l’irascible voisine.

Que dit son texte en substance ? Que l’amusement était inoffensif, qu’il a fait plaisir à son enfance et que la voisine devait avoir bien du temps à perdre pour gaspiller autant d’énergie et rameuter toute la résidence sur ce problème MAJEUR.

Qu’en période de pandémie, Ashley n’est pas encore assez à l’aise pour transporter son enfant dans les parcs, les musées et au cinéma, et que la cour de l’immeuble, à ce titre, représente un endroit relativement acceptable — avec des limites.

Qu’il ne reste que quelques semaines de beau temps, et que, sincèrement, elle espère que la cour débarrassée de craie lui conviendra mieux. « Et j’espère qu’à chaque fois qu’il pleuvra, la pluie qui aurait emporté tous les ABC colorés que j’aurais inscrits sur le sol, vous fera penser à moi. »

photo : Ashley Woodfolk