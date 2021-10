"Réparer les violences" : un podcast en immersion à La Maison des femmes

Le point de départ, c’est un constat : en France, chaque année, 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol et 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Les répercussions de ces violences sont médicales, sociales et touchent la société tout entière.

Au fil des épisodes, on découvre des femmes victimes de violences et celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour les écouter, les accompagner et les soigner. Témoignage essentiel pour montrer l’importance du travail sur le terrain, ce podcast donne se veut une immersion sans filtre « pour comprendre et se mettre en action. »

“Une urgence de santé publique”



À travers les victimes, le podcast souhaite également raconter les répercussions des violences subies sur le corps, l’esprit et la vie toute entière. Raconter aussi un collectif et un modèle de « médecine et de prise en charge globale de la violence » qui fonctionne et qui doit être développé en France et à l’international.

Réparer les violences a été réalisé grâce au soutien de la Fondation Kering, partenaire historique de La Maison des femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes depuis 2008. La Fondation qui s’est engagée en juin dernier à financer, aux côtés de l’État, le déploiement de 15 nouvelles « Maisons des femmes » en France. Aujourd’hui, la Maison des femmes de Saint-Denis accueille entre 50 et 80 femmes par jour et assure près de 15.000 consultations par an.

Réparer les violences sera présenté en avant-première au Paris Podcast Festival, samedi 16 octobre à 19h30, au cours d’une table ronde qui réunira Ghada Hatem, Sophie, patiente de La Maison des femmes, Céline Bonnaire, déléguée générale de la Fondation Kering, Jennifer Padjemi, auteure du podcast et Théo Boulenger, réalisateur du podcast La discussion sera animée par Enora Malagré.

Crédits : Jeanne Menjoulet (CC BY 2.0)