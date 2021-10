Le sang des bêtes : Qu'as-tu fait de ta vie ? Crise de la cinquantaine sous la plume corrosive de Thomas Gunzig

Mais il voit sa vie bouleversée quand revient à la maison familiale son fils Jeremie, jeune homme malingre tout juste séparé de sa copine, et son père, juif marqué par la Shoah et malade d’un cancer. S’annonce une cohabitation compliquée pour Tom qui ne souhaite que tranquillité et repos.

Temoin d’un acte de violence, Tom va sauver une inconnue aux origines mysterieuses des mains d’une brute qui la maltraite, ramener chez lui cette femme sans papier, et perturber le quotidien de tous.

Avec les membres de la famille de Tom, Thomas Gunzig fait une description lucide de son temps et de ses tendances.

Son roman bref et impeccable se dévore sur le corps, le couple, la vie, vieillir, aimer, durer, rester vivant, qui alterne avec un talent et un rythme parfait le rire, la lucidité, le désenchantement, le bonheur... Drôle et profond, le plus sensible et personnel des livres de l’auteur.

Thomas Gunzig, né en 1970 à Bruxelles, est l'écrivain belge le plus priméde sa generation et est traduit jusqu'en Chine. Il enseigne a l'Universite de Bruxelles.