Sainté s'écrit : le dictionnaire dont vous êtes les héros

Un lieu emblématique ou le coin de sa rue, une architecture, une personnalité, une œuvre, un paysage de son quotidien ou auprès duquel on aime se ressourcer. Mais également un objet ou une valeur témoignant de l’histoire de la cité, une atmosphère ou une ambiance urbaine... Chacun est ici invité à choisir un mot qui, à ses yeux, caractérise Saint-Étienne, et en donner sa définition, toute personnelle et singulière.

Les mots et textes rassemblés au fil du projet constitueront alors, au fil de l’eau, un corpus qui enrichira le projet de dictionnaire qui, avant d’être édité, se dévoilera sous la forme de lectures, de podcasts, de micro-éditions...

Des ateliers collectifs

Pour initier ce projet, la Maison du patrimoine et des lettres est accompagnée par la comédienne et auteure de pièces de théâtre et de podcasts, Maud Peyrache.

Première artiste associée au projet Sainté s’écrit, elle propose, un jeudi par mois, un atelier collectif ouvert à tous. Le but : échanger des idées, jouer avec les mots, partager ses impressions, se documenter... et se lancer dans l’écriture.

Les ateliers créatifs collectifs seront organisés un jeudi par mois à la Maison du patrimoine et des lettres, les 25 novembre, 16 décembre et 20 janvier.

La Maison du Patrimoine et des Lettres installée dans l’historique demeure Chamoncel. Acquise par la Ville de Saint-Étienne en 1994, elle est classée depuis 1998 Monument Historique.

Crédits : Ville de Saint-Etienne