Les nominés du Prix Astrid Lindgren 2022 : qui succèdera à Jean-Claude Mourlevat ?

Doté de 25.000 $, le Ursula K. Le Guin Prize for Fiction sera remis à un auteur ou une autrice d'un livre de fiction du domaine de l'imaginaire. Ce prix est destiné à récompenser les écrivains dont Ursula a parlé dans son discours des National Book Awards 2014, des « réalistes d'une réalité plus large », qui peuvent imaginer de réels motifs d'espoir et voir des alternatives au monde actuel. Le premier prix sera décerné le 21 octobre 2022, soit le jour de l’anniversaire de la romancière.