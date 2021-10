2022, première année d'une consécration par Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin demeure une écrivaine très célèbre de romans, de nouvelles, de poésie, de livres pour enfants et d'essais. L'étendue et l'imagination de son travail lui ont valu six prix Nebula, sept prix Hugo et de nombreux prix littéraires.

Theo Downes-Le Guin, le fils et exécuteur testamentaire littéraire de Le Guin, a déclaré : « Beaucoup apprécieront l'ironie du fait qu'Ursula elle-même se méfiait des récompenses et des prix littéraires. Dans le même temps, elle a reconnu leur véritable valeur en honorant un écrivain et en augmentant la visibilité d'une bonne écriture sous-évaluée. Elle savait aussi qu'un peu d'argent, au bon moment et dans le bon esprit, peut être un tournant dans la capacité d'un écrivain à continuer d'écrire. J'espère que le prix apportera une aide et une reconnaissance significatives aux écrivains qui, autrement, pourraient ne pas le recevoir. »

Le processus de nomination pour le prix est ouvert à tous : les lecteurs, auteurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires et toute autre personne peuvent proposer des travaux qui, selon eux, correspondent aux critères du prix. Une liste de finalistes sera composée à partir des œuvres nominées, et un panel de cinq jurés liront les œuvres présélectionnées.

Le prix sera décerné à un ou une artiste dont le travail reflète les concepts et les idées qui étaient au cœur du propre travail d'Ursula, y compris mais certainement pas limité à : l'espoir, l'équité et la liberté, la non-violence et les alternatives au conflit. Ainsi qu'une vision holistique de la place de l'humanité dans le monde naturel.

Pour être éligible au Prix 2022, un livre doit également être :

- Un livre de fiction du domaine de l'imaginaire écrit par un seul auteur ;

- Publié aux États-Unis en anglais ou en traduction vers l’anglais. Dans le cas d'une œuvre traduite gagnant le prix, le prix en espèces sera divisé à parts égales entre l'auteur et le traducteur ;

- Publié en 2022.

Les jurés de l'année inaugurale sont Adrienne Maree Brown, Becky Chambers, Molly Gloss, David Mitchell, et Luis Alberto Urrea.

« La fiction visionnaire d'Ursula Le Guin est entrée dans ma tête quand j'étais jeune et n'est jamais partie. Ses romans et ses histoires ont défini, en partie, ma compréhension de ce que la fiction peut faire, devrait faire, et pourquoi. Je suis profondément honoré d'être juré pour la première année d'un prix littéraire créé à la mémoire d'Ursula, et j'ai hâte de découvrir de nouveaux romans de l'imaginaire qui, comme celle d'Ursula, brillent dans le noir », indique David Mitchell pour l'occasion.

« Les livres d'Ursula Le Guin sont ce qui a donné envie à mon jeune moi de devenir écrivain de science-fiction, donc je considère que c'est un immense honneur de faire partie du jury pour ce prix », a déclaré Becky Chambers. « Des futurs fictifs qui nous donnent quelque chose à pointer. nos boussoles sont une chose vitale, et je suis tellement excité d'avoir l'opportunité d'aider à célébrer les voix qui poursuivent ce travail. »

La période de nomination pour le Prix 2022 débutera le 1er février 2022 — tous les détails sont disponibles à cette adresse, où les lecteurs peuvent également s'inscrire pour être informés de l'ouverture des nominations.

Crédits photo : Jack Liu © 2014