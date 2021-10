La sélection De livre en livre enfin dévoilée

Le prix De livre en livre repose sur la sélection de cinq livres d’auteurs et d’autrices de la région, représentant des genres différents (roman, BD, album, essai littéraire, poésie , théâtre), choisie par un comité de professionnels des champs du Livre et de l’Education, en faisant participer les jeunes eux-mêmes. A l’issue du temps de lecture (octobre à avril), un lauréat sera désigné.

Sélection 2021-2022

Danxomè, Yann Fastier (éditions Talents hauts, 2020)

Déjà, l’air fraîchit, Florian Ferrier (éditions Plon, 2020)

L'Œil du STO, Julien Frey, dessins de Nadar (éditions Futuropolis, 2020)Maktaaq, Gildas Guyot (éditions In8, 2020)

Les Monstres, Maud Mayeras (éditions Anne-Carrière, 2020)

Le prix, doté de 5000 euros, désignera son lauréat courant mai 2022. Ce dernier se verra proposer un temps de résidence dans un des lieux du réseau des lieux de résidence de Nouvelle-Aquitaine. De plus, l’ALCA propose, pour une durée d’un an, un accompagnement par un agent littéraire.

Les trois grands objectifs de ce Prix reposent sur « Lire et choisir », « Rencontre avec la création » et la « Relation aux métiers du livre ». En somme, de permettre aux jeunes néo-aquitains d’accéder aux livres et à la lecture, ainsi qu’à la valorisation des auteurs, autrices, et de la chaîne du livre en région.

