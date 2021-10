Iran : l'écrivain Arash Ganji convoqué pour purger sa peine

Le tort de Arash Ganji a été de traduire un livre en farsi. Le recueil en question, A Small Key Can Open A Large Door : The Rojava Revolution (AK Press, 2015), regroupe des écrits concernant le combat d'une coalition de soldats américains et kurdes pour défendre la ville de Kobani des combattants de l'État islamique. Confirmée par une cour d'appel en février dernier, la peine de l’auteur consiste en 11 ans de prison : cinq ans pour « complot en vue d'agir contre la sécurité nationale », cinq ans pour « appartenance et coopération avec un groupe anti-régime » et un an pour « propagande contre le régime ».

« La convocation d'Arash Ganji repose sur une condamnation injuste et constitue une violation flagrante du droit à la liberté d'expression et à l'échange d'idées et d’informations », affirme Karin Deutsch Karlekar, directrice des programmes de liberté d'expression à risque chez PEN America.

Et de poursuivre : « Depuis le début de cette enquête, le gouvernement iranien cible Ganji en prétendant sans fondement que sa traduction d'un livre constitue une menace pour la sécurité nationale. Sa peine extrêmement disproportionnée et son emprisonnement imminent s'inscrivent dans un schéma plus large de harcèlement juridique contre les écrivains en Iran, la dernière erreur judiciaire flagrante alors que les autorités continuent de verrouiller la communauté littéraire. »

Membre sénior de l’Association des écrivains iraniens (IWA), Ganji souffre de graves problèmes de santé, que sa situation carcérale ne pourrait qu’empirer. L’auteur semble nécessiter de soins médicaux en raison d'une maladie cardiaque et d'une détérioration de la vision. PEN America condamne « fermement la décision des autorités iraniennes de convoquer Ganji », exigeant l’annulation de « cette sentence grotesque » destinée à incriminer un homme pour l’acte de partage et d’accessibilité qu’est celui de la traduction d’une ouvrage.

Les artistes s’adressent à l’Iran

Plus de cinquante écrivains et artistes de premier plan ont signé une lettre adressée au président iranien Ebrahim Raisi, appelant à la libération de trois écrivains iraniens : Baktash Abtin, Keyvan Bajan et Reza Khandan Mahabadi. Tous trois ont été ciblés pour leur appartenance à un groupe d’anti-censure, menant en 2015 à la perquisition de leurs domiciles. Ils ont finalement été reconnus coupables de « collusion à la sécurité nationale » et de « diffusion de propagande » en 2019.

La lettre rédigée collectivement appelle Raisi à libérer les écrivains, de « les acquitter de toutes les charges dans l'affaire judiciaire intentée à tort contre eux », et de « cesser les représailles officielles contre tous les écrivains exerçant leur droit de s'exprimer librement ». Parmi les signataires, on retrouve notamment des grandes figures de la littérature, comme Margaret Atwood, Sandra Cisneros, Michael Chabon ou Jonathan Franzen.

La lettre est a découvrir à cette adresse, dans sa version originale anglaise.

Sources : PEN America, The National News, Literary Hub

Crédits photo : PEN America