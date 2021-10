L'École nationale des ponts et chaussées inaugure sa bibliothèque numérique

L’Héritage des ponts et chaussées est un outil de valorisation destiné à un large public qui aura ainsi accès à des collections d’archives, de dessins, d’imprimés et de photographies sans équivalent en France sur l’histoire de l’École et des ingénieurs des ponts et chaussées mais aussi sur la connaissance du génie civil, de l’aménagement et des transports depuis le XVIIIe siècle.

L’Héritage des ponts et chaussées est par ailleurs enrichi de documents issus de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui compte à ce jour 8 millions de documents. De même, les documents issus de L’Héritage des ponts et chaussées seront disponibles dans cette dernière. Cette collaboration donne en outre l’opportunité de réunir, au sein d’une même bibliothèque numérique, les ressources de la BnF et l’École des Ponts ParisTech.

Créée en 1747, l’École nationale des ponts et chaussées (École des Ponts ParisTech), est la plus ancienne école d’ingénieurs civils en France. Sa bibliothèque fut créée dès le XVIIIe siècle à partir des documents liés aux besoins de l’enseignement ou à ceux des ingénieurs. Depuis lors, elle conserve un patrimoine, comprenant à la fois de la documentation et du matériel spécialisés, et la production des élèves et des ingénieurs.

L’Héritage des ponts et chaussées reflète la richesse des collections patrimoniales de l’École, en présentant des documents tels que des journaux de missions (XIXe siècle) et des dessins des élèves ingénieurs (XVIIIe- XIXe siècles); des photographies de grandes réalisations dans le domaine du génie civil, en France et l’étranger (travaux du métropolitain, phares, ponts, viaducs et construction des lignes de chemin de fer, etc.) ; un corpus de 400 manuels de cours anciens ; la revue des Annales des ponts et chaussées, séries technique et juridique ; les procès-verbaux des conseils de l’École (1804-1920) ; la collection des travaux de Charles-Joseph Minard, pionnier de la statistique graphique ; des documents manuscrits et imprimés remarquables...

La bibliothèque numérique propose également des ressources additionnelles (articles de synthèse, présentation de documents, informations biographiques sur les ingénieurs des ponts et chaussées), en français et en anglais.

Plus de 15.000 documents de toutes natures à découvrir. Cette plateforme se veut participative à destination des élèves, des professeurs, des ingénieurs, des chercheurs ou des amateurs du patrimoine, invités à partager leurs découvertes, leurs documents et leurs archives.

A retrouver à cette adresse.