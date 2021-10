Prehistorica Edizioni : une passion française

Cette maison d’édition a été fondée en 2019 à Valeggio sul Mincio (Verone) par Gianmaria Finardi, titulaire d’un doctorat en études françaises et sémiotiques.

Selon lui, une caractéristique importante de sa maison d’édition, qui est aussi un gage de qualité, est la « spécialisation » : le fait de mettre sa propre expertise dans le choix et la traduction d’auteurs français, qui peuvent ainsi atteindre les lecteurs italiens, assure la qualité du projet.

Les principaux partenaires commerciaux de cet éditeur sont en effet des éditeurs très connus et renommés tels que Gallimard, Les éditions de Minuit et Verdier.

La qualité, le mot d’ordre

Le mot d’ordre de cette maison d’édition — outre l’inspiration francophile, bien sûr — semble être celui de « qualité » : la qualité en effet, selon Gianmaria, « se traduit dans tout le processus » : dans la qualité des textes choisis, certifiée non seulement par la critique française, mais aussi par celle italienne ; et dans la qualité des traducteurs (rappelons, par exemple, que le traducteur italien d’Emmanuel Carrère travaille aussi pour Prehistorica).

« La qualité se traduit enfin dans l’objet » : les livres sont conçus comme de « petits objets d’art », les couvertures sont souvent tirées de tableaux et il y a une recherche minutieuse sur les papiers utilisés et la reliure. La littérature, comme le livre, doit durer dans le temps. Et l’amour pour l’objet livre est tel que la production des livres nuumériques n’est pas envisagée par les éditeurs...

Eric Chevillard mis à l’honneur

Mais qui sont les auteurs français publiés par Prehistorica ? Nous pouvons commencer avec un nom qui a donné naissance à une collection : Éric Chevillard et la collection Chevillardiana, dont Gianmaria est le traducteur.

Le catalogue de la maison, qui comprend actuellement un total de 12 textes, est en fait divisé en collections : une première concernant le roman, appelée Ombre lunghe (Longues Ombres), une deuxième dans laquelle sont publiées des formes courtes, appelées Scintille (Étincelles), et une dernière consacrée à Chevillard, qui a été traduit en 12 langues et a publié 24 romans, tous aux éditions de Minuit.

L’accent est donc mis sur les auteurs de l’espace francophone qui produisent de la grande littérature. La production est très variée et va du roman psychologique aux classiques. Par exemple, un autre nom publié est Pierre Jourde, « célébré en Italie et dans son pays natal pour son dernier roman L’ora et l’ombra et comparé par les critiques à Proust », rappelle Gianmaria. Et il y aura bientôt une nouvelle collection consacrée à l’auteur, également chez Gallimard, Alexandre Vialatte.

La Foire de l’Édition de Qualité

Cette petite et nouvelle maison d’édition fait beaucoup d’efforts pour soutenir la littérature de qualité. Une première initiative importante dont elle est promotrice remonte à cet été, lorsque, après les mois de pandémie, la première édition de la Fiera dell’editoria di qualità (la foire de l’édition de qualité) s’est tenue à Borghetto de Valeggio sul Mincio.

« On a l’habitude de parler de la taille, du salon des petits et moyens éditeurs ou des micro-éditeurs : au contraire, nous avons voulu mettre l’accent sur la qualité » rappelle encore Gianmaria.

Cette édition a vu la participation de 28 éditeurs italiens, dont certains éditeurs indépendants tels que Marcos y Marcos, Sur, Nutrimenti, Voland et Black Coffee. La deuxième édition est en cours de préparation et vise a devenir, nous dit Gianmaria, « un peu plus internationale ».

Crédit photos : Salone del Libro ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0