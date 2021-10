Total Résistance : Helge Reumann, un monde en (mal)formation

Totale Résistance regroupe des histoires parues dans diverses revues de bande dessinée (en particulier la prestigieuse et incontournable Strapazin) à partir du début des années 2000 environ. Au regard de l’ancienneté de ces récits, leur cohérence avec ce que l’auteur développe depuis de nombreuses années jusque récemment est tout à fait étonnante : sans le sommaire qui indique les dates et espaces de publication originels, les planches pourraient tout à fait être lues comme des prolongements des œuvres récemment publiées (la plasticité en moins éventuellement).

Cette homogénéité témoigne d’un univers mental déjà extrêmement construit (pour ne pas dire lucide) en constant déploiement d’œuvre en œuvre.

Différents protagonistes et tribus peuplent ou hantent ce monde fantasmatique jamais loin du cauchemar. Si certains portent en eux ostensiblement une grande violence (physique disgracieux ou faciès naturellement haineux), tous ces personnages échangent, à un moment donné, les rôles. De victimes ils passent à bourreaux, de bourreaux à de simples seconds couteaux ou même à figurant. Ils reviennent, incessamment, se martyrisent mutuellement, presque à tour de rôle, échangeant les dossards et perturbant voire trompant l’affect que nous pouvions avoir.

Chaque histoire fonctionne comme une variation où ce qui fut assimilé précédemment n’a (presque) plus court : ce « presque », motifs subrepticement récurrents, opère alors comme résidu diégétique, trace fantôme d’une expérience passée, dépôt sédimentaire d’un monde en (mal)formation.

De cette indétermination naît un certain malaise, accentué par les différentes graphies des personnages. Si le trait de Reumann permet d’unifier le monde qu’il donne à voir, les niveaux de figuration varient constamment et participent à cette impression de délire. Certains personnages se fondent dans le réalisme tandis que d’autres lorgnent du côté de la caricature et d’autres encore dans le domaine du fantaisiste. Certains semblent connotés sans que nous relevions réellement leur origine. Certains encore impressionnent uniquement par l’étrangeté de leur forme, par la viscosité de leur chair. Ces créatures évoluent ainsi dans des contrées rageuses où les rencontrent prennent la forme du désastre.

Ainsi, malgré les indéterminations qui travaillent la lecture, une seule certitude point progressivement, celle du surgissement de la violence. La menace plane dans chaque page, et quand la brutalité survient avec éclat, ce n’est pas tant un soulagement qui arrive, mais un nouveau malaise, une appréhension de savoir qu’elle peut s’amplifier encore, se déchaîner avec plus de virulence encore et que les personnages sont prisonniers d’un processus infernal et mortifère.

Paradoxalement, ce malaise prend des accents presque poétiques, en partie par le silence de la narration. Les planches de Reumann ne contiennent pas de texte et donnent ainsi d’autant plus d’importance aux images et à leurs enchaînements. Limpides, les séquences projettent dans un univers en marche presque autonome : elles se jouent sans que le lecteur n’ait à interpréter mentalement les dialogues, ce qui donne d’autant plus l’impression d’assister, presque impuissant, à un cauchemar vaporeux et inéluctable.

Une chorégraphie visuelle se met donc en place et éloigne quelque peu le macabre des histoires. Quelques planches inédites scandent le volume, séparant des histoires bien distinctes, et travaillent plus directement la notion de contemplation : dans ces planches où les paysages défilent, nulle histoire n’apparaît autre que celle du regard qui voyage et parcourt des landes dessinées ou peintes. Ces déambulations optiques ne détonnent pas dans l’harmonie générale de l’ouvrage et pointent justement l’essence scopique de ces récits, leur virtualité et leur poésie narrative.

Cet album ravira évidemment les amateurs de Reumann, et constitue une excellente entrée aux néophytes curieux de découvrir l’univers dense, singulier, et magnétique de l’artiste suisse.