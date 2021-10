La lecture est une arme, qui peut en dissimuler une autre

Vestiges de cette époque de sombres heures, sont exposés les artefacts et documents liés à la résistance néerlandaise. On y retrouve pêle-mêle des presses pour imprimer de faux documents ou des affiches de contestation, mais également des outils pour falsifier les attestations officielles, ou encore des caricatures grimant les soldats allemands.

Si une partie de cette contestation s’opérait avant tout par l’écrit ou une action de vandalisme — comme ce buste d’Hitler, qui fut dérobé et gentiment maltraité — d’autres opérations nécessitèrent des armes à feu. Donc de dissimuler pistolets ou revolvers de la manière la plus efficace qui soit. On retrouve une fois encore le livre comme boîte pour échapper aux regards des soldats nazis.

Il ne fait aucun doute qu’en soupesant seulement l’ouvrage, la supercherie aurait été évincée — mais sur un malentendu, comme disait l’autre.

On y retrouve également des radios clandestines, permettant la communication entre les différentes poches de résistance et les forces alliées, et bien d’autres : des poussettes à double fond servaient à ranger des pistolets et des grenades, de même que les boîtes de chocolats, denrée rare s’il en était, contenaient des compartiments secrets. (voir le site)