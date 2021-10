Jordi Lafebre reçoit le Prix Uderzo 2021 du meilleur album

Au terme de multiples lectures et de sélections délicates, ce sont près de 370 ouvrages qui seront publiés ce 24 octobre, pour la Journée du Manuscrit Francophone. Coorganisée par Les Éditions du Net et ActuaLitté, cette manifestation met à l’honneur le livre et l’écriture. Elle offre chaque année, et encore pour cette 9e édition, l’opportunité à des écrivains de toute la francophonie, de publier leur livre.