Le mythique story-board de Dune par Jodorowsky part aux enchères

Un projet d’adaptation voit rapidement le jour — les droits sont acquis en 1974, et Alejandro Jodorowsky s’y attelle. Pour rendre compte de la densité de l’univers de Dune, le réalisateur franco-chilien prévoit entre dix et quinze heures de film. La préproduction est confiée à Jean Giraud, alias Moebius, cocréateur de la revue de bande dessinée Métal Hurlant, et l’un des dessinateurs les plus prolifiques et les plus talentueux de sa génération.

S'y retrouve également Chris Foss, illustrateur britannique de science-fiction, qui avait notamment réalisé de très nombreuses couvertures de romans, notamment d’Isaac Asimov et d’Edmund Cooper, et à Hans Ruedi Giger, illustrateur et plasticien suisse. Tous trois supervisent l’essentiel du travail préparatoire, et se chargent de la direction artistique du projet, dessinant les personnages, les costumes, les véhicules et les environnements.

Les groupes Magma puis Pink Floyd sont approchés pour réaliser la bande originale. Le casting aurait dû réunir Salvador Dalí, Mick Jagger, Orson Welles, David Carradine et Alain Delon. Le projet, pharaonique, nécessite ainsi un budget colossal — Jodorowsky et le producteur Michel Seydoux partent aux États-Unis, pour réunir les 5 millions de dollars manquants pour la production.

Dans leurs valises, quelques exemplaires d’un épais volume oblong. Ce dernier comprend des reproductions d’un grand nombre des milliers de dessins réalisés par Moebius, Foss et Giger ainsi qu’un découpage quasi complet du film, formant un storyboard, pour susciter l’intérêt des grandes maisons de production américaines.

Malgré leurs efforts, les studios américains ne sont pas convaincus. Les financements finissent par se tarir, et le projet est finalement abandonné. L’influence du projet se retrouve cependant dans les projets cinématographiques les plus ambitieux des années 1970 : au premier chef Star Wars, de George Lucas (1977) et Alien de Ridley Scott (1979), le design de la créature éponyme devant beaucoup aux travaux de Giger.

Dune, l'épice, Arrakis...

Cette influence certaine permet de prendre la mesure de la diffusion du « storyboard » — malgré cela, s’agissant d’un document de travail autant que promotionnel, très peu d’exemplaires sont parvenus jusqu’à nous — probablement moins d’une dizaine. Le document sera mis aux enchères ce 22 novembre 2021 à 14h chez Christie's : estimation entre 25 et 35.000€.

À la suite d’Alejandro Jodorowsky, David Lynch reprendra le flambeau et signera une adaptation sortie en 1984. Avec le premier volet de sa propre version, Denis Villeneuve est le troisième cinéaste à s’attaquer à l’œuvre fondatrice de Frank Herbert. Malgré sa fin abrupte, l’aventure pionnière de Jodorowsky est l’un des grands mythes du cinéma de science-fiction et de la pop culture.

Vincent Belloy, spécialiste en charge de la vente, indique : « Le passage en vente d’un de ces exemplaires survivants est un événement majeur et une occasion extraordinaire pour les collectionneurs et les amateurs d’acquérir un document de légende dans l’histoire du cinéma. »