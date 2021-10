Maggie Gyllenhaal adapte Poupée volée d'Elena Ferrante : bande-annonce

Adapté par Maggie Gyllenhaal elle-même, le roman d'Elena Ferrante a été publié en France par Gallimard, dans une traduction d'Elsa Damien.

« Il y a beaucoup de femmes intéressantes qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce point, mais je pense qu'il existe une chose telle que le cinéma féminin — et je suis contrainte par ce que cela signifie » expliquait Maggie Gyllenhaal il y a quelques mois à propos de son projet.

Seule en vacances au bord de la mer, Leda (Olivia Colman) se consume avec une jeune mère (Dakota Johnson) et sa fille alors qu'elle les regarde sur la plage. Troublée par leur relation convaincante (et leur famille élargie bruyante et menaçante), Leda est submergée par ses propres souvenirs de la terreur, de la confusion et de l'intensité de la maternité précoce. Un acte impulsif choque Leda dans le monde étrange et inquiétant de son propre esprit, où elle est forcée de faire face aux choix non conventionnels qu'elle a faits en tant que jeune mère et à leurs conséquences.