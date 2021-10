Astérix au cirque : ce scénario inédit et inachevé de Goscinny 

À l’Ouest de l’Europe, Rome et sa civilisation bien installée (même si un village gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur !). À l’Est, le Barbaricum, ce vaste territoire inconnu, sauvage et inexploré, qu’occupent des peuples aux noms étranges... Par Jupiter, où nos Gaulois préférés sont-ils donc allés se perdre ? Pour le découvrir, chaussez vos brogues molletonnées, enfilez un sayon bien chaud et partez sur les routes avec nos héros, à la recherche du mystérieux et terrifiant... Griffon !