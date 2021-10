Du romantisme à vous donner envie d'enfermer des chatons dans un sac...

Parfois, les échos dilués du romantisme empestent l’atmosphère, vous ne trouvez pas ? Lionel Fondeville et Christophe Esnault sont patients, ouverts, hyper sympas. Mais trop, c’est trop. Alors quand germe la colère, ils préfèrent réaliser un clip dans lequel ils enferment pêle-mêle dans un sac de toile de jute Raphaël Enthoven, Hubert-Félix Thiéfaine, Olivier Adam et quelques chatons (private joke). Et puis hop, on jette ça du haut du pont de la Garonne, ou dans le Scorff, ou dans l’Eure (bien que cette dernière ne soit pas si profonde).

Ce clip est insolent et drôle pour une poignée de lettrés, mais c’est ça Le Manque. Peu, mais bien.

Un texte et des images emmenés par Aurélia Bécuwe et Lionel Fondeville, pour une pluie d’oxymores, de métaphores, de tours figés de la plus belle eau (tour figé, pour les incultes). Musicalement superbes, mais totalement insignifiants. D’où, la drôlerie.

L’esthétique est charbonneuse, expressionniste allemande, Caspar-David-Friedrichienne. Bref, ça pourrait être du Indochine.

Le titre est emprunté à une thématique du printemps des Poètes, institution délicieuse au service de la Grande Poésie. Leurs communicants impliqués corps et âme dans la vie de la poésie et des langues flamboyantes ont mystérieusement boudé ce film. Le Manque en souffre beaucoup.

L’ardeur froide :