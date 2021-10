Après l'année de pandémie, les lecteurs désertent l'Italie

« La véritable urgence se situe ici : les disparités au sein de la société italienne », reprend Ricardo Franco Levi, président de l’AIE. Car ce refus, ou rejet, de la lecture caractérise de plus en plus un niveau socio-économique, un territoire spécifique et une approche culturelle. Le sud du pays, plus que jamais, se retrouve comme la population qui lit le moins.

A l’occasion de la Foire du livre de Turin, cette étude — Leggere in pandemia #1 — Nuovi percorsi di lettura degli italiani (Lire durant la pandémie #1 — nouveaux parcours de lecture des Italiens) — montre une polarisation qui inquiète.

« L’écart s’est creusé, tout comme d’autres inégalités durant la pandémie », relève Marino Sinibaldi, président du Centro per il libro e la lettura. « Il existe une distinction de plus en plus nette et préoccupante entre ceux qui ont toujours lu, et ont accentué leur démarche ces derniers mois — en achetant plus de livres et en y consacrant plus de temps. Et ceux qui ne se rapprochent pas même de la lecture. »

Les données montrent que les lecteurs de 15 à 75 passent de 65 % de la population en 2019, puis 59 % en 2020 pour aboutir à 56 % sur 2021. Et la tranche d’âge 15-17 ans est la plus importante de ce point de vue : les enfants ont téléchargé des millions de contenus pédagogiques, mais toujours dans la perspective de compléter leur formation scolaire. L’enseignement à distance l’imposait : la lecture, elle, en a souffert.

Dans le même temps, on apprend que le nombre de livres (imprimés, ebooks ou audiolivres) consommés passe à 7,8 contre 7,2 l’année passée par lecteur. Et 6,6 en 2019. Le temps consacré à l’activité — pour ceux qui le prennent — a également connu une forte augmentation : ils sont 15 % de la population à lire au moins une heure, contre 9 % l’année précédente.

Des zones sans lecteurs ?

En revanche, les problématiques territoriales se creusent : au Nord, les lecteurs sont passés de 63 % en 2019 à 60 % en 2020 et 59 % sur 2021. Au centre du Bel Paese, la chute est un peu plus violente : de 61 % en 2019 à 56 % en 2021. Mais dans le sud, on passe de 41 % à 40 % en 2020, pour aboutir à 35 % de la population sur 2021.

Les lecteurs peu diplômés sont aussi de plus en plus rares : seuls 36 %, en recul de 14 % — mais les diplômés, s’ils sont 84 % à lire, perdent tout de même 7 points. Quant à la distinction suivant le sexe, elle demeure : 60 % des femmes lisent, 52 % des hommes.

Alors, où trouver des motifs de réjouissance ? Chez les grands lecteurs : une majorité des répondants indique avoir lu entre 1 et 3 livres au cours de l’année, soit 55 %. Ils sont en revanche 23 % à avoir lu entre 4 et 6 ouvrages, 14 % entre 7 et 11 et 9 % plus de 12 livres par an. Ainsi, dans cette tranche, ce sont près de 17 livres avalés chaque année, soit trois de plus qu’en 2020. Or, s’ils lisent, ils achètent également plus : en moyenne, 12,3 ouvrages achetés, soit 2,5 de plus que l’année passée.

De quoi concentrer sévèrement le marché : 59 % des exemplaires vendus sont achetés par 23 % des lecteurs — ceux qui consomment plus de 7 livres par an.

L'étude, en italien, est à consulter/télécharger ci-dessous :

crédit photo : Marco Chilese/ Unsplash