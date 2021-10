Covid : 209 auteurs soutenus par le Centre national du Livre en 2021

La réactivation du fonds d'aide aux auteurs par le Centre national du livre, en juillet dernier, aura débouché sur le versement de 761.625 €, pour une aide moyenne de 3644 € par auteur aidé, et 209 bénéficiaires. 213 candidatures ont été reçues entre le 15 juillet 2021 et le 6 septembre 2021, et 4 refusées donc, car ne remplissant « pas les conditions de publications à compte d’éditeur ».

Une commission composée d’un représentant de la Société des gens de lettres (SGDL), d’un représentant du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), d’un représentant de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) et d’un représentant de La Ligue des auteurs professionnels était chargée de statuer sur les différents dossiers de candidature.

Le dispositif d'aide, dont le montant était plafonné à 9000 € pour le premier semestre 2021, n'était pas cumulatif au titre du même mois avec le Fonds de solidarité. Ce dernier, mis en place par l'État et les régions, visait les auteurs, quel que soit leur statut ou leur secteur d'activité, et permettait, selon les cas, une aide allant jusqu'à 10.000 € pour compenser des pertes de chiffre d'affaires.

Un premier fonds d'aide aux auteurs, ouvert entre le 10 avril et le 1er octobre 2020, avait débouché sur 2,3 millions € distribués à 677 bénéficiaires, avec une moyenne de 3333 €. Ce précédent fonds était géré par la Société des Gens de Lettres (SGDL), tandis que le dernier, doté à hauteur de 1 million €, l'était directement par le Centre national du Livre.

Ce fonds d'aide aux auteurs a pour but de compenser « l’annulation des festivals, salons, rencontres et activités d’EAC en direction de publics qui constituent pour eux une source importante de revenus ; la baisse des droits d’auteurs liée à l’annulation ou le report, par les maisons d’édition, de publications d’ouvrages, les fermetures de librairies et la concentration des achats des lecteurs sur les ouvrages d’auteurs reconnus ou déjà bien identifiés et la baisse des achats de droits de traduction », rappelle le CNL.

Photographie : Chris Zúniga, CC BY-NC 2.0