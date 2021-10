Allemagne : la revue du livre, Buchreport, rachetée par un éditeur

Le roman jeunesse de Benjamin Alire Saenz, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe — ou Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers dans sa version française (roman publié aux éditions Pocket Jeunesse, dans une traduction de Hélène Zilberait) — va être adapté sur grand écran. Et le casting s’annonce de qualité, avec des acteurs tels que Eugenio Derbez et Eva Longoria.