La Manufacture de livres recrute Flora Moricet comme attachée de presse

Flora Moricet rejoint Marie-Anne Lacoma et Pierre Fourniaud à La Manufacture de livres. Elle sera en charge des relations presse et de la communication. Après une formation littéraire et artistique au cours de laquelle elle a vécu à Beyrouth, Flora Moricet a travaillé aux éditions P.O.L et chez Bayard.

Elle est par ailleurs critique, a collaboré à La Croix et aux Matricule des Anges, et co-fondatrice de la revue littéraire cunni lingus. L’agence Trames reste en charge des cessions de droits audiovisuels, poche et étrangers.