Les frais de port préoccupent les libraires indépendants canadiens

Deux ans après un précédent état des lieux sur la situation de la librairie indépendante au Canada, BookNet remet le couvert, pour une édition 2020, forcément spéciale compte tenu des conditions particulières liées à la pandémie. 55 points de vente indépendants, disposant d'un pas-de-porte, ont répondu aux questions posées dans le cadre de l'enquête, et représentent environ 20 % des librairies anglophones du pays.

93 % des libraires répondants disposent d'une seule boutique, et cela semble déjà bien suffisant : la localisation de leur commerce, avec le développement du voisinage et les fluctuations des loyers, figure en tête des sujets de préoccupation, juste devant les frais d'expédition des livres.

« Notre plus important défi tient dans le fait que nous ne sommes pas propriétaires. Aussi, nous ne pouvons pas nous agrandir, ou perdurer dans la communauté dans laquelle nous sommes intégrés. Cela signifie aussi que nous pourrions, sans volonté de notre part, être forcés de déménager », résume un libraire interrogé.

Année bien chargée

Les charges les plus importantes, au cours de l'année 2020, ont été les primes et les salaires, pour les librairies moyennes (entre 450.000 $ et un million $ de chiffre d'affaires) et grandes (plus d'un million $ de CA), dans une moindre mesure pour les petites librairies — qui se sont peut-être passées de salaire en 2020, note BookNet. Détail notable, les réductions d'horaires testées à l'occasion de la période Covid ont parfois été maintenues : « Fermer à 19 h plutôt qu'à 21 h a amélioré le bien-être et la fidélité des employés, et permet de concentrer les effectifs aux heures très occupées », indique ainsi un libraire.

Avec près de trois quarts des librairies interrogées ouvertes depuis plus de 15 ans, le regard sur les évolutions de la situation pour les commerces de livres est plutôt informé.

Évolution des postes de dépenses entre 2019 et 2020

Pour une majorité écrasante de répondants, le coût des expéditions aura subi la plus importante inflation de 2020, ce qui s'entend tout à fait lorsque l'on repense aux confinements et restrictions de déplacement de l'année passée. La hausse des dépenses pour les expéditions aura été compensée, parfois partiellement seulement, par la baisse de celles relatives aux événements ou à la publicité, ou encore aux salaires, dans certains points de vente.

« Les expéditions sont en train de nous tuer », commente, dépité, un participant à l'étude. « Il faut que les subventions du gouvernement viennent financer des tarifs plus abordables pour les commerces indépendants du Canada », renchérit un autre, tandis qu'un dernier prédit que « les vrais coûts des envois apparaitront en 2021 », quand les coups de pouce du gouvernement et des éditeurs disparaitront.

FRANCE: le montant des frais de port des livres bientôt fixé par la loi

Concernant les expéditions, 96 % des répondants indiquent disposer d'un moyen de vendre en ligne en 2020, souvent mis en place avant l'année 2020 et la crise du coronavirus. Pour les retardataires qui ont lancé leur solution pendant la crise du Covid, malgré les difficultés, l'adhésion de la clientèle à leur proposition est souvent saluée.

Pour motiver les clients, fidèles ou non, à faire un tour sur la boutique en ligne et à ne pas oublier celle qui a pignon sur rue, les libraires ont développé diverses stratégies sur internet, avec en tête la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, puis Twitter, dans une moindre mesure), qu'ils considèrent la plus efficace de toutes. Viennent ensuite les apparitions dans les médias, par des entretiens, puis la lettre d'information, les prix et critiques littéraires.

Ventes en volume dans les librairies indépendantes, par mois, en 2019 et 2020

2020, année exceptionnelle, avec un constat qui ne l'est pas moins : selon les données extraites d'une autre étude de BookNet, 37 % des Canadiens ont parcouru une librairie en ligne plus d'une fois au cours de l'année, contre 31 % pour une librairie ayant pignon sur rue.

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Sirah Quyyom, CC BY-ND 2.0