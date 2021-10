La Bibliothèque des émotions, pour favoriser l'incidence de la lecture sur la santé

Ouvert depuis fin décembre 2019, Love for Livres détaillait son projet à ActuaLitté : « Cela fonctionne comme le système des couleurs primaires et secondaires. En définitive, nous sommes allés au plus simple : six émotions primaires. Et nous avons remplacé le dégoût identifié par [le psychologue américain Paul] Ekman par l’amour, émotion humaine fondamentale et si présente dans la littérature. »

Lire, c'est bon pour la santé

Au sortir de la première année de crise Covid, les médecins observaient une hausse des demandes de patients liées à la santé mentale. Et dans le même temps, un étudiant sur cinq présentait des symptômes de dépressions, selon une étude de l'EHESP Rennes, en février dernier. Or, la lecture peut vous retourner le cœur et l’esprit, elle n’en reste que modérément dangereuse pour la santé.

Love for Livres souhaite ainsi travailler de concert avec les bibliothèques d’Europe : on en recense 65.000, pour près de 100 millions de visiteurs annuels. Avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du Programme Europe Creative et avec l’association Public Libraries 2030, l’opérateur veut produire des outils déployés dans quatre pays, Belgique, Pologne, Lituanie et Slovénie.

LECTURE: 6 minutes par jour pour réduire le stress de moitié

Mais surtout auprès des jeunes de tous horizons et des publics dits « vulnérables » : jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire, personnes éloignées de l’emploi, personnes isolées, victimes d’un traumatisme suite à la crise installée du COVID-19, ainsi que les personnes hospitalisées ou familles de quartiers populaires.

Des espaces à partager

Voici donc surgir Bibliothèques des Émotions, un outil disposant de déclinaisons physiques et issues de la plateforme de Love for Livres. Avec quatre établissements des différents territoires, des solutions en ligne ont été déployées. Sur le principe de découverte et de partages de livres suivant les gammes d’émotions, des étagères ont été bâties.

« Elles peuvent être installées dans les bibliothèques/médiathèques en complément de l’existant, dans les écoles, collèges, lycées et universités, des lieux historiques qui reçoivent du public, au sein d’espaces de coworking/incubateurs », assure Céline mas, cofondatrice de la plateforme.

Mais pas seulement : dans des hôtels et lieux d’accueil, lieux de soins (médicaux ou paramédicaux) ou centres sociaux, dans des lieux éphémères de la ville, à l’intérieur de centres d’activités physiques, au sein de centres culturels, en extérieur (halls d’immeubles, place de villages ou de villes… Ou chez soi, pour le plaisir ?

Et le travail a déjà commencé. À titre d’exemple, dans leur projet pilote mené à Nancy sur le mois de septembre, Love for Livres et Bibliothèques sans Frontières mettent en place des bibliothèques physiques et numériques au cœur de la ville et ont déployé un cycle d’une trentaine d’ateliers de 1 h 30 de bibliothérapie, autour du thème de l’émancipation et du dépassement de soi pour contrecarrer le déterminisme social.

Ils s’organisent dans des quartiers prioritaires choisis avec des associations locales, au centre social, dans des lieux pour les seniors, etc. À destination de publics divers, dont des personnes traversant des épreuves ou des difficultés –par exemple les personnes âgées isolées ou primo-arrivants en France. Autant d’approches autour de la bibliothérapie, pour apprendre à réguler ses propres comportements.

Favoriser l'empathie

« Lire un livre permet de se concentrer ; cela libère l’hormone de la “plénitude” dite hormone du bonheur, la sérotonine, alors que lire frénétiquement ses messages sur les réseaux sociaux libère de la dopamine et active les mécanismes d’addiction. Il devient donc vital de trouver son équilibre dans une société qui favorise largement les activités générant de la dopamine », affirme Omar Peraza, co-fondateur de Love for Livres.

LIVRES: rien de mieux que lire pour préserver son cerveau

Ornella Godard, PhD neuroscientiste, membre du comité des sages de Love for Livres, souligne elle aussi les aspects vertueux de la lecture : « Lire est une activité complète faisant intervenir de nombreux processus cognitifs [perception visuelle, décodage phonologique, mobilisation des ressources attentionnelles et mnésiques] et émotionnels [affects, imagination, empathie]. » En somme, muscler son cerveau et améliorer les comportements pro-sociaux comme l’empathie…

Constituer et soutenir les réseaux de bibliothèques publiques européennes, participer au renforcement du lien social et intervenir dans l’éducation : le projet global ne manque pas d’avenir…

crédit photo : Caju Gomes/ Unsplash